Mario Lissón firmó con Washington y puso en duda su participación en la Serie del Caribe

Mario Lissón llegó esta semana a un acuerdo por una temporada con los Nacionales de Washington y puso en duda su participación en la Serie del Caribe.

“Sí. Estoy muy contento por mi firma. Es un contrato de Ligas Menores y ahora no sé si vaya a la Serie del Caribe, porque quiero pasar más tiempo con mi familia”, señaló el infielder del Magallanes, que durante la postemporada primero se unió a Caribes de Anzoátegui y ahora viste el uniforme de Águilas del Zulia.

Lissón dividió la campaña de 2015 entre las filiales de Harrisburg (AA) y Syracuse (AAA), en las granjas de los Nats, pero en 2016 emigró a la Liga Mexicana de Beisbol.

Con los Sapareros de Saltillo asistió al Juego de Estrellas, sacó 16 jonrones y remolcó 84 carreras, mientras que dejó una línea ofensiva de .278/.398/.474 y un destacado OPS de .872.

Después se unió al Magallanes y recuperó sus números de poder. Terminó con ocho vuelacercas, 35 impulsadas y un OPS de .815.

“Ha sido un gran año, de verdad”, destacó.

Pero su temporada terminaría con Zulia, sin importar lo que ocurra en la Serie Final.

“Apenas he visto a mis hijos unos dos meses y por eso no creo que vaya a México. Cuando empiece el Spring Training, ya no tendré tiempo de verlos, de pasar más tiempo con ellos”.

