Mariam Habach es aclamada durante un desfile en Filipinas

Hoy [15/1] @MariamHabach fue una de las 20 candidatas escogidas para desfilar 'Ternos' [Vestido tradicional Filipino] en la Calle Crisologo y Plaza Burgos de la ciudad Vigan🌪. Este domingo, las concursantes acudieron al zoológico Baluarte y también sostuvieron una charla con los medios de comunicación y el gobernador de la entidad👏🏻. ¿Qué les parece cómo se ve la representante de Venezuela?👀 #MariamHabach #MissUniverse #MissUniverso #MissVenezuela #MissVzla

A video posted by Reportero Rosa (@reporterorosa) on Jan 15, 2017 at 9:53am PST