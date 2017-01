Maduro envía condolencias por el fallecimiento de Mario Soares

El presidente de la República Nicolás Maduro, en nombre del Gobierno y el pueblo venezolano, expresó sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República Portuguesa por el sensible fallecimiento del ex Presidente y ex Primer Ministro Mario Soares , hecho acaecido el día de ayer en Lisboa.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno extendió sus palabras de solidaridad al pueblo portugués y en especial a los familiares y amigos del Dr. Mario Soares.

“La República Bolivariana de Venezuela reitera su pesar y sentimientos de fraternidad al Gobierno de la República Portuguesa, en el firme deseo de que el legado socialista del ex Presidente Mario Soares y su lucha por un mundo más justo y más humano se mantenga vigente”, expresa el documento.

DC/EU