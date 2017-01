Machado: Maduro no reconoce a la AN y ella no lo reconoce a él

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, afirmó que el presidente Nicolás Maduro no reconoce a la Asamblea Nacional y reiteró que el Parlamento no lo reconoce a él.

La líder opositora se cuestionó si en estas condiciones podría esperar que el jefe de Estado asistiera a la Asamblea Nacional y que los diputados lo recibieran. Agregó que se trata de “una nueva fase de la tiranía y de la lucha”.

1. Asumámoslo: NO hay Constitución. Ya ni siquiera hay simulación. Maduro no reconoce a la AN y la AN no lo reconoce a él.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 15, 2017