¡La prueba de ADN no falla! Joao Gabriel Aguilera sí es hijo del Divo de Juárez

Joao Gabriel Aguilera es hijo biológico de Juan Gabriel al 99.9%. Así lo ha determinado el test genético al que se ha sometido el segundo hijo secreto del ‘Divo de Juárez’.

Dos meses después de presentar a Joao Gabriel Aguilera como el segundo hijo secreto de Juan Gabriel, el joven se volvió a reunir con Borja Voces para demostrar su verdad ante todos los que desde su aparición han dudado sobre su parentesco con el cantante.

“Nunca se me ha pasado por la mente que la prueba de ADN pueda salir negativa. Yo viví con mi papá y tengo todos mis recuerdos. Sé quién es mi padre”, dijo el joven al inicio de su entrevista, cuando todavía no sabía el resultado de la prueba.

Al igual que con su hermano Luis Alberto, se recurrió a una muestra genética de Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, para cotejar el material genético de Joao. Al revelar el resultado, Joao quiso agradecerle a su tío Pablo el haberse ofrecido para hacer la prueba.

“Es un sentimiento muy bonito y único que no se puede expresar con palabras. Da tranquilidad saber quién es la familia y que ya hay una respuesta definitiva establecida”, dijo el hijo de Juan Gabriel.

Para él era muy importante que la prueba saliera positiva, pero no porque dudara de quién es su padre, sino porque quería demostrar que no ha mentido. “El resultado me hace sentir mejor, gracias a eso tengo más confianza y seguridad para exponerme al público”, aseguró.

Con respecto a lo que le diría a su hermano Iván Aguilera, Joao Gabriel se mostró muy rotundo: “yo no le considero hermano”. Y es que para el joven es imperdonable que el heredero universal de Juan Gabriel no respetara la voluntad del cantante de descansar junto a su madre.

“Ellos violaron la voluntad de mi papá. Iván dice que era el deseo de mi padre pero le digo que si es verdad tiene que mostrar un documento porque hay muchas personas que saben que el deseo de mi padre era descansar junto a su mamá”, aseguró Joao.

El hijo del ‘Divo de Juárez’ también dijo que no puede aceptar la invitación de Iván Aguilera para conocerse porque no es de corazón y aseguró que si en algún momento la otra parte de familia cambia y muestra una voluntad de pedir perdón, quizás reconsidere su postura.

DC|Univisión