Karatecas venezolanos estarán en el Open de París

El Open de París, primer evento del calendario de la Karate 1 Premier League, iniciará en el Estadio Pierre de Cobertin, Francia.

La delegación venezolana que participará en la 21° edición del evento, está conformada por el mundialista Andrés Madera (-67kg), Andrea Armada (Kata), Marianth Cuervo (-68kg), Yorgelis Salazar (-55kg), Elaine Martinez (Kata), Freddy Valera (-84kg), Rebecca Ferrer (-61kg) y Cleiver Casanova (Kata), quienes se encargaran de defender el tricolor nacional.

“Quiero estar de vuelta en el podio hace dos años fui finalista y logré la medalla para Venezuela, esa es la meta volver a buscar un podio y seguir sumando puntos en este ranking que me lleve a los puestos de honor del uno al tres, cosa que me he propuesto en 2014“, indicó Madera, quien obtuvo medalla de bronce en la pasada edición del Mundial de Karate en Linz, Austria

Para este grupo de atletas, entrar en el podio de ganadores es una de las metas de la competencia

“Es importante estar preparados física, mental y tácticamente para poder representar al país de la mejor manera. Eventos como este nos permiten demostrar la evolución que hemos logrado en la disciplina”, apuntó Andrea Armada, campeona panamericana en kata

Este viernes se estarán realizando las eliminatorias del repechaje, mientras que el sábado se enfrentarán las diferentes categorías. Se tiene previsto que las finales del evento se realicen el día domingo.

DC|El Líder