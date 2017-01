Hablamos del ambiente de golpe en otro país… ¿Parecido? Por Angel Monagas (@AngelMonagas)

Difícil resumir el proceso más cercano al tema como es el Caso chileno. La economíasufría una profunda crisis. El presidente marxista acusaba a la derecha de sabotear los mercados y ocultar los alimentos. En Chile había tres expresiones: 1. Los que apoyaban el bloque soviético. 2. Los que apoyaban a Estados Unidos y de 3ero los que preferían jugar partido hacia el centro (NINI). Estos últimos muy cercanos a grupos religiosos. Por ello, había una CRISIS POLITICA. Allende gano precariamente y su apoyo popular no pasaba del 35%. No tenía la mayoría del país. En Chile al igual que en Venezuela, no había segunda vuelta y el ganador se lo llevaba todo, de una sola vez. El ambiente de una Guerra Civil flotaba en todo el país. El Golpe pretendía arreglar esto. Estabilizar el país. El país se debatía entre extremistas (radicales de un bando y de otro), con una carencia de todo lo básico y destrucción del aparato productivo. Muchos chilenos se veían en el espejo de Cuba.

Otro hecho que llama la atención es que la participación institucional de las FF. AA. Se dio para restituir la pugna social a los marcos del sistema político establecido. En estas circunstancias, no se escaparía a sectores del partido gobernante, de izquierda, el significado de la presencia militar como un refuerzo llamado a consolidar la estrategia “centrista” predominante en su Gobierno, manteniéndose así, de hecho, una resistencia latente a la injerencia castrense.

La participación de los militares en el Gobierno se acentuaría poco después, en enero de 1973, con la designación de uniformados a cargo de las empresas de distribución estatizadas y la Secretaría Nacional de Distribución, organismo creado para ejecutar la política gubernamental de distribución y comercialización. Arreciaban para entonces los problemas de desabastecimiento de productos de consumo esencial, acaparamiento, especulación y mercado negro. En torno a las juntas de Abastecimientos y Control de Precios, una especie de CLAP CHAVISTA, organismos creados desde mediados de 1971 en los centros de vivienda, el pueblo pugnaba por resolverlos sobre la base de su propia movilización. Días antes, el Ministro de Economía anunció un conjunto de radicales medidas destinadas a apoyarse en ella para imponer una “distribución equitativa” a toda la población, cuya aplicación efectiva se hizo objeto de discusiones y renuencias. En este marco, el nombramiento de uniformados en tales cargos, acompañado por la implementación de Instrucciones del Ministerio del Interior para inspeccionar el funcionamiento de las mencionadas juntas, suscitó nuevas reticencias, como un intento de suplir con la autoridad militar la falta de recurso efectivo a la movilización popular. Por otra parte, sin embargo, estos nombramientos constituían, tras la experiencia de octubre, una decisión de concertar orgánicamente la cooperación de las FF. AA. para enfrentar directamente problemas agravados con intencionalidad política por la burguesía o “derecha apátrida”, como habla Nicolás. Cualquier parecido con un país ubicado al norte de sur América es pura coincidencia.

LA MUD Y SU RETO HISTORICO

Tenemos una, dizque “Mesa de la Unidad”, que nunca en 18 años de este “aparato de gobierno”, se ha puesto de acuerdo para asumir lo patriótico, lo histórico que corresponde al pueblo de Bolívar. En los eventos del 2002, unos dijeron SI, otros dijeron NO. En el 2014, unos dijeron SI, otros dijeron NO. En la marcha del 1 septiembre pasado, unos dijeron SI, otros dijeron NO. Solo por mencionar tres. Un sector acusa a otro de “traidores, negociados, cobardes” y un sinfín de cosas más. Reclaman el NO haber destituido a Maduro por Colombiano, por vender la patria a los cubanos y ahora cuando se DECLARA el abandono del cargo, estos mismos dicen que es un “error histórico que solo favorece al gobierno”. UNT y AD tienen una agenda, Voluntad Popular y Vente otra y Avanzada de Henry Falcón otra. No hay manera, salvo lo ELECTORAL. Allí si se ponen de acuerdo. Se unen, se sacrifica, firman y se retratan.

REGION CAPITAL

EL GOBIERNO SIGUE GANANDO LA GUERRA POLITICA. La de ser gobierno. Persigue a sus enemigos y como en el arte de la guerra, si gana la batalla, los acorrala para exterminarlos y que no vuelvan a ser enemigos.

EL ALA CIVIL ES MAS RADICAL QUE EL ALA MILITAR

En columnas pasadas lo dijimos: LOS HIJOS (ENGENDROS) DE CHAVEZ, no son como Chávez, son peores. Lo que prometen. Lo cumplen. Y van hacia adelante. Eliminaron el espejo retrovisor a la hora de respetar derechos: orden de captura contra los Generales Rodríguez Torres, Clíver Alcalá Cordones, un diputado y dos concejales, allanamiento de la casa de Baduel y su detención el día de hoy cuando se presentó. La casi no presunta inhabilitación del Gobernador Capriles, por parte de la Contraloría General de la República. Más persecuciones a dirigentes de todos los partidos y hasta la esposa del líder de Venezuela Leopoldo López.

Si algo hay que reconocerle al nuevo Vicepresidente, es que no miente. Tareck El Aisammi ha cumplido hasta ahora con las expectativas a su alrededor. Recuérdese que es egresado del liceo militar jauregui de La Grita e inicio luego estudios superiores en la escuela naval de Venezuela, hasta el 2do año, donde luego pidió la baja y se fue a la ULA.

PEQUIVEN Solo pregunto por preguntar: ¿Qué relación existe entre el Presidente de este organismo que sacaron por “corrupto” y el señor Ameliach y su hermano? ¿Quién quería a D’Pablo fuera? ¿Qué tiene que ver Walidmakled en este asunto?

DIALOGO

A riesgo del castigo de los laboratorios mediáticos, no insistir en la negociación, es una estupidez. Con todas las fallas y errores que pueden presentarse. Salvo que me hablen de una salida de fuerza, en la que no creo, ni es conveniente.

AMAZONAS

Situación anómala de la MUD. El diputado indígena, sacó una diferencia de 25 mil votos, con relación al del Oficialismo, de los cuales 15 mil son de APURE y 10 MIL del Amazonas. Aun invalidando esa votación, por las circunstancias que fueren, tiene un “colchón” considerable a su favor. La MUD se mostró débil en esa defensa y lo dejo morir en la impugnación. Este diputado fue electo pero lamentablemente, no representa los intereses del G4. ¿Se favorece o no con esta postura al gobierno? Bernabe Gutiérrez y Liborio Guaruya deben ponerse de acuerdo y respetar al partido TAWALA, que derroto limpiamente al candidato de AD.

TACHIRA

La Diputada KARIM VERA, denunció valientemente la estafa que sufrieron varias comunidades del municipio Ayacucho, por parte de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Pagaron por lo que no recibieron. La mayoría son personas de bajos ingresos. El Alcalde del PSUV, guarda cómplice silencio.

ZULIA

EL QUE NO HACE LE HACEN Eso pasa en política. En 8 años de ausencia, con todos los recursos del mundo, Primero Justicia nunca ha podido llenar la 72. Tampoco VOLUNTAD POPULAR. Peor aún, la MUD, en ninguno de los actos que hizo. Es decir todos los partidos (incluido UNT) logro acercarse a un acto como el que observamos en la calle 72 hoy. No obstante toda la campaña mediática en su contra, la ausencia de los principales partidos, MANUEL ROSALES lo hizo. Su liderazgo, criticado, odiado, seguido, etcétera, permanece digan lo que digan. Yo me refiero al concepto latinoamericano de líder: Lloran por él, sufren por él pero votan por él. Tampoco lo hizo ninguno del chavismo como OMAR, LUIS CALDERA, RODRIGO y pare de contar, salvo Arias en la avenida principal de Cuatricentenario. No hay otro rival para Rosales, si quieren tener alguna oportunidad. Arias le gano a Rosales una vez y otra a Pablo, ambos de UNT. En la MUD, no me imagino a nadie internamente retándolo y él está ansioso porque lo hagan. Será una batalla épica la que veremos, si es que no terminamos como CUBA con elecciones de un solo partido. Pudiera no ser Manuel y en ese caso, tendríamos que dilucidar si su apoyo inclinaría la balanza. Un solo consejo le doy a sus enemigos: Pueden ser candidatos y necesitaran su apoyo. Ganar sin él es posible pero no contra él. Esperemos.

POR FIN RECONOCEN La necesidad de fortalecer el liderazgo del ex Gobernador Pablo Pérez. Aquí lo vemos compartiendo con delegaciones del Estado Sucre de UNT

OTRO CASO MAS DE ARREGLO EN LA MUD: La Concejala de AD, en el Municipio SUCRE, Carmen Chávez. Votó a favor de la elección de la Presidencia del Concejo Municipal con el PSUV, contra la decisión de la oposición. HENRY RAMOS que es tan escandaloso cuando se trata de otro partido, ¿Que hará con esta del suyo?

COPEI 71 AÑOS La dirigencia comenzó el 2017 con “el relanzamiento político del partido Socialcristiano” en la región. El doctor Marcos Borjas, presidente del Comité Organizador del 71 aniversario, afirmó que, a pesar del proceso legal que atraviesa el partido por la sentencia emitida por el TSJ, la tolda verde trabaja para un mejor vivir en libertad y paz social de los zulianos.

SOLIDARIDAD Ante la DETENCION de Jorge González y Romer Rubio, no puedo más que mostrarme en contra de tal hecho y ratificar la conducta democrática de los mismos. Jorge es uno de los mejores concejales que conozco, siempre atento, estudioso, amable y trabajador. Lo que no entiendo es que mientras eso sucedía su líder Juan Pablo Guanipa hablaba del tema de las tarifas eléctricas y en TV, hacía un programa de homenaje a Heriberto Molina. ¿Quién entiende esto? Si era grabado debió suspenderlo.

GRAVE DELITO AMBIENTAL COMETE UN EMPRESARIO BOLIBURGUES

En la parte trasera del selecto Club Nautico de Maracaibo, se comete un grave delito ambiental. A través del relleno con escombros de construcción y todo tipo de desechos hacía las aguas lacustres, la empresa COCERLAGO C.A,gana espacio al lago, para “urbanizar” una hectárea de terreno. No es primera vez que esto se hace en esa perimetral del lago. ¿Quién autoriza esto? ¿Quién lo permite? ¿Qué dice la Gobernación? ¿Qué dice la Alcaldía?

