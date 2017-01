Gaby Spanic rompe en llanto: “Me han amenazado con matar a mi hijo”

Con una exitosa carrera artística a sus espaldas de casi treinta años que incluye éxitos internacionales como La usurpadora y Tierra de pasiones, Gaby Spanic denunció públicamente que desde hace unos años ha habido una campaña de desprestigio en su contra.

“Se han dicho tantas cosas de Gaby Spanic. Imagínate si se burlaron del envenenamiento o sea no les importó que un bebé fuera envenenado. Eso es bullying. Es una obsesión en destruir a una persona que sí trabaja, que no se mete con nadie”, lamentó Spanic en entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo).

Tremendamente dolida, la actriz de origen venezolano rompió en llanto al reconocer que tanto ella como su familia han vivido momentos angustiosos ya que han sido amenazados de muerte.

“Me han lanzado fierros en mi casa y he hecho miles de denuncias, me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido hasta acá y lo he denunciado. Y ¿qué han hecho? Nada”, aseguró la que fuera villana de la telenovela Soy tu dueña.

Trabajadora incansable desde joven, Spanic reconoció que teme por su vida y la de los suyos.

“A veces les digo a las autoridades que hasta que uno no se muera… mientras que un loco y una loca y al mismo tiempo los medios de comunicación se burlan de ti y yo estoy aquí por mi hijo trabajando dignamente sin meterme con nadie, pero sí llega un momento que ya mereces respeto. Mi hijo merece respeto”, expresó una dolida Gaby.

En medio de tantas tristezas e injusticias, la actriz tiene un importante motivo para seguir adelante: su hijo Gabriel de Jesús, de 8 años, que “es lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida”.

Sin la ayuda del padre de su primogénito, que –asegura– está desparecido, Spanic lucha por darle un futuro “lindo” a su hijo.

“Estoy tan ocupada en hacer cosas que van a darle a mi hijo un futuro lindo, de entereza, de fuerza porque como me dice mi hijo ‘mapa’ (madre y padre) y él se siente orgulloso de mí y yo de él y sé que va a ser un gran hombre”, concluyó.

