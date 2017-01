Gaby Espino genera controversia en sus redes por lucir “demasiado bronceada y delgada”

Ser una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla tiene muchas cosas positivas, pero también su parte negativa. Para bien o para mal, todo el mundo está pendiente de lo que haces, dices y publicas. Eso es precisamente lo que le sucede a Gaby Espino, quien acumula más de 17 millones de seguidores en las redes sociales, entre Facebook, Twitter e Instagram.

La actriz de origen venezolano volvió a dar de qué hablar el pasado martes tras compartir a través de su perfil de Instagram una imagen que ella misma se tomó en su día a día.

La instantánea, que supera los 50 mil “me gusta”, llamó la atención de sus seguidores por la piel tan bronceada que luce la que fuera protagonista de la telenovela Más sabe el diablo y que dista bastante de su tono de piel real, que es mucho más claro. Otro motivo de controversia fue su peso, ya que para algunos fans la actriz se ve demasiado delgada en la imagen.

“Estás muy bronceada. No te ves bien”, escribió una de sus seguidoras. “Estás muy flaca. Ya no bajes más”, comentó una segunda persona, mientras que otra expresó: “Con honestidad te diré que eres guapísima pero qué mala foto te tomaste”.

No todos fueron comentarios negativos. De hecho, hubo muchos más positivos. “Eso es un buen bronceado a la perfección”, “eres lo más hermoso de este mundo” o “me encanta cuando subes fotos normales sin tanta publicidad”, fueron algunas de las opiniones vertidas por sus seguidores.

Enfocada en su marca de productos de belleza y en la de su amigo Alejandro Chabán –Yes you can!–, Espino atraviesa un momento de mucha paz y felicidad junto a sus dos hijos, Oriana, de 8 años, y Nickolas, de 4. En el terreno amoroso, en cambio, no está claro si la actriz sigue su romance con el actor Arap Bethke, ya que hace mucho tiempo que no se les ve juntos ni se dedican románticos mensajes a través de las redes sociales, como solían hacer en un inicio del noviazgo.

Besito volao💋 Linda tarde!!! Una foto publicada por Gaby Espino (@gabyespino) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 10:19 PST

DC|People