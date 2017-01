Gabriela Spanic frustrada porque no puede hacer telenovelas (Vídeo)

Gaby Spanic se siente frustrada porque no puede trabajar en televisión. La actriz venezolana ha recibido ofertas de proyectos televisivos, pero no puede aceptarlos debido a una demanda en su contra. “Propuestas ha habido pero no he podido hacer nada porque no me han entregado la carta de liberación”, dijo.

Spanic —quien ha protagonizado telenovelas como La Ursupadora, Tierra de pasiones y La Intrusa— tendrá que esperar un tiempo antes de volver a trabajar en la televisión por una demanda que interpuso contra ella TV Azteca. Desde entonces ha actuado en teatro y lanzó su libro de cocina Mi vida entre recetas.

La Usurpadora aseguró que no se quedará de brazos cruzados ante esta situación legal. “Me demandaron, yo me estoy defendiendo. Yo tengo fe, está mi abogado. Creo que estaríamos llegando a una negociación amistosa para ambas partes, pero hasta que yo no tenga esa carta, aunque tenga miles de propuestas, no puedo trabajar”, añadió.

La actriz también sigue muy entregada a su rol de mamá. “Me encanta a veces el fin de semana, que logro dormir un poco más, abrir los ojos y ver que él me está bendiciendo y diciendo una oración para que Dios me cuide. Eso me parece hermoso”, dijo Spanic a People en Español. La mamá soltera añade que su hijo Gabo, de 8 años, es una gran fuente de inspiración. “Le digo siempre que sin él no lo lograría, que necesito de su apoyo”, concluye.

DC|People