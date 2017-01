Freddy Guevara: Constitucionalmente en este momento el presidente es Tareck El Aissami #11Ene

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, explicó que el abandono del cargo no se refiere a estar en un lugar, sino a las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro.

El parlamentario indicó que desde el 9 de enero, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, “no es presidente de la República”, pues la Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo.

“Maduro dejó de ser presidente de Venezuela. Cuando eres presidente estás bajo un contrato, que es la Constitución, Maduro no la cumple. El abandono de cargo no es ausencia, Maduro ordena, manda, y tiene poder, pero no viene de la legitimidad de la Constitución, sino del uso de la fuerza(…) en estos momentos, constitucionalmente el presidente es Tareck El Aissami y se convocaran elecciones presidenciales, es lo que debería hacerse”.

Por su parte, señaló que en Venezuela se rompió el hilo constitucional con la no realización del referendo revocatorio y el desconocimiento del Poder Legislativo.

El parlamentario dijo que “es una ilusión” pensar que en el país funciona bajo la institucionalidad que establece la Constitución, al mismo tiempo que reconoció que fue “un error no exigir con mayor presión la consulta electoral y las elecciones regionales.

DC|Globovisión