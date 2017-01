Explican por qué Mariam Habach perdió: “El Miss Universo estaba harto de ella”

El reconocido periodista venezolano y experto en concursos de belleza, Julio Rodríguez Matute, explicó en un artículo de opinión por qué, a su juicio, Mariam Habach, representante de Venezuela en el Miss Universo 2016, no debía ganar el certamen.

Haciendo uso de su cuenta oficial en Facebook, Rodríguez Matute señaló que la representante de Venezuela es una persona malcriada y arrogante, que ve como inferiores a los que no están en su mismo nivel económico.

Mariam siempre ha sido una niña rica, que lo ha tenido todo y la han malcriado mucho. Siempre ha tenido lo que ha querido. Ha crecido con suntuosidad, llena de lujos y eso no se le critica. Lo que yo le critico es que, lamentablemente, esa vida ha dado pie para que sea una niña arrogante, que vea por debajo a la gente que no es de su nivel socioeconómico, que solo le importen las cosas banales, que se burle de la gente porque desgraciadamente no tuvo la suerte que ella tuvo…”

De igual manera, manifestó que son muchos los que pueden dar testimonios del presunto arrogante comportamiento de la representante de Venezuela en el concurso universal.

“Pregúntenle a Miss Uruguay lo que ha hecho Mariam, de ridiculizarla y humillarla y hacerla llorar casi todos los días con comentarios malsanos. Pregúntenle a las chaperonas y al Staff del concurso por qué están hartos de ella? Porque está acostumbrada a tratar mal a los “plebeyos” como ella define a la gente que está por debajo de ella”.

De una u otra forma, el deseo de Rodríguez Matute se cumplió, pues no creía que Habach llegaría muy lejos en el concurso. Para él nunca fue favorita.

“Creo en los cambios que se están implementando en Miss Universo, y creo que debe ganar una mujer que represente lo que el Miss Universo ahora está buscando, esto ya no es solo un concurso, es un casting de trabajo…”.

