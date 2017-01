Esta es la razón por la cual el sushi no es tan saludable como pensabas

Cada que decidimos ponernos a dieta o empezar a cuidarnos un poco más de lo normal, recurrimos de inmediato a comidas que sean bajas en grasas y carbs… Según nosotras.Uno de los alimentos preferidos para cuando queremos saciar nuestra hambre, pero comer delicioso, definitivo es el sushi, pero… ¿realmente es bajo en calorías?.

Para todas las amantes de esta comida, les tenemos muy malas noticias. A diferencia de lo que muchas pensamos, el sushi no es tan healthy.

Si comiéramos solamente una o dos piezas del rollo, no habría tanto problema, pero un rollo completo de salmón se encuentra entre las 250 y 300 calorías, equivalente a una rebanada de pizza. Así de triste…

Por supuesto, no intentamos convencerte de no comer sushi jamás, pero sí de que moderes tus porciones, pues no es tan saludable como siempre lo hemos pensado.

DC|Cosmopolita