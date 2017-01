Eduardo Vale: Con hambre, muertes y miseria no hay nada que celebrar en el Día de la Zulianidad

“Este 28 de enero, Día de la Zulianidad, no tenemos nada celebrar. Con hambre, muertes y miseria no hay nada que celebrar. En el Zulia estamos sumidos en una desidia sin precedentes por culpa de un Gobernador a quien no le interesa en lo más mínimo el estado y su gente”, afirmó el concejal de Maracaibo, Eduardo Vale.Durante una asamblea de ciudadanos, este sábado el edil marabino aseguró que a los zulianos los están matando de hambre. Lamentó el fallecimiento de la señora Ángela Luzardo, quien hace una semana murió luego de comer yuca amarga.

“Hoy se cumplen ocho días desde que falleció la señora Ángela Luzardo, entonces ¿cómo celebramos si se nos muere la gente de hambre? Hoy las familias zulianas ya no consiguen ni los mangos en las matas, pero sí la yuca de la muerte. La gente se come la yuca amarga por el desespero que viven tras pasar varios días sin ingerir alimentos”.

Vale, también coordinador municipal de Voluntad Popular, rechazó que el mandatario regional, Francisco Arias Cárdenas, haga caso omiso a los problemas que viven los ciudadanos en el estado.

“Tenemos un Gobernador de bicicleta, que lo único que hace es recorrer la misma cuadra, porque no recorre el estado ni atiende a los zulianos. No visita los barrios y tampoco se preocupa por la comida y la salud de la gente”.

El concejal de Maracaibo exhortó a los zulianos a seguir en las calles impulsando la salida pacífica y democrática de este Gobierno.

“El pueblo venezolano no aguanta más, por eso tenemos que seguir luchando sin descanso, sin miedo y sin titubeo para ponerle fin a este Gobierno en las urnas electorales. Sólo con ´Elecciones Ya´ empezaremos a construir La Mejor Venezuela”.

DC|NP