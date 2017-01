Edgar Ramírez envió mensaje rechazando la violencia que se vive en el país

Aquí tratando de ponerle una sonrisa al trabajo,mientras mi ❤️️se rompe en pedazos por la violencia horrenda, impune e injustificable que destruye mi país. Es responsabilidad del gobierno detener esta masacre. Exigimos soluciones concretas y efectivas de una vez por todas. #NoMasAsesinatosEnVenezuela • Here trying to put a smile at work, while my ❤️️ is torn to pieces by the horrendous, unpunished and unjustifiable violence that destroys my country. It is the government's responsibility to stop this massacre. We demand concrete and effective solutions once and for all. #NoMoreKillomgsInVenezuela

A photo posted by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Jan 17, 2017 at 2:25pm PST