Donald Trump: “Obamacare” siempre fue una mentira

“Los demócratas, liderados por el payaso de la cabeza Chuck Schumer, saben lo malo que es ObamaCare (Ley de Cuidados de la Salud Asequibles o Affordable Care Act) y en qué lío están; en lugar de trabajar para arreglarlo”, aseguró el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trum, a través de su cuenta en Twitter.

Señaló también en la red social que “el hecho es que ObamaCare era una mentira desde el principio. “¡Mantenerte médico, guarda tu plan! (…) Es tiempo para que los republicanos y demócratas se reúnan y elaboren un plan de atención médica que realmente funcione y que sea mucho menos caro”.

ObamaCare es el nombre no oficial de la Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles (The Patient Protection and Affordable Care Act), una reforma de las leyes de la salud firmada por el Presidente Barack Obama el 23 de Marzo del 2010.

En otros mensajes, Trump volvió a calificar a los medios de comunicación como “deshonestos”. “Les gusta decir que estoy de acuerdo con Julian Assange, equivocados. Simplemente declaro lo que dice, es para el pueblo, para hacer sus propias mentes en cuanto a la verdad”, expresó Trump, quien el 20 de enero será juramentado como presidente de Estados Unidos.

Sentenció: “Los medios de comunicación se encuentran para que se vea como que estoy en contra de la “Inteligencia”, cuando en realidad yo soy un gran fan!”.

DC|ÚN