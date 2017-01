Donald Trump le responde a Meryl Streep: Eres una lacaya de Hillary Clinton

La veterana actriz Meryl Streep, dio un discurso conmovedor y muy contundente al recibir el premio honorífico en la gala de los Golden Globes. “Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa”, comentó la protagonista de Memorias de África.

“Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá”, afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros. “Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (…) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol” sentenció.

Leer también: Meryl Streep descargó contra Donald Trump en su discurso en los Golden Globe (Vídeo)

La actriz también hizo un llamado en contra de la violencia e hizo hincapié en la importancia de la prensa en todos los sectores de la sociedad, finalizó el discurso citando a la princesa Leia: “Coge tu corazón roto y tórnalo arte”

Evidentemente el discurso tenia una connotación política, y una dura critica al recién electo presidente de EE.UU Donald Trump. Quien no se hizo esperar para responder a través de su cuenta de Twitter donde atacó duramente a Meryl.

En una serie de mensajes, Trump ha dicho de Meryl Streep que es una actriz “sobrevalorada” y una “lacaya de Hillary” Clinton. El magnate estadounidense ha negado que se haya burlado nunca de Serge Kovaleski, un periodista con discapacidad que trabaja para The New York Times, y ha asegurado que sólo lo mostró “arrastrándose” por manipular una historia de hacía 16 años sólo para ofrecer una mala imagen suya.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

DC|El Farandi