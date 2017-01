Don Omar grabará una canción del productor venezolano Reggi “El Auténtico”

No cabe duda que la perseverancia y trabajar con muchas ganas para salir adelante son piezas fundamentales para lograr lo que tanto anhelamos; muestra de ello es la reciente experiencia que vivió el reconocido productor venezolano Reggi “El Auténtico” quien tras subir un vídeo a sus redes sociales, donde interpretara parte de una canción que hizo soñando en que la cantara Don Omar llegara a oídos del “El Rey” y le respondiese que la grabaría cuanto antes.

“¿Qué pasaría si El Rey @DONOMAR graba este perreo heavy #HastaQueAmanezca que escribí con una pista de @nestymmm?” colocó junto al clip Reggi “El Auténtico” el pasado 12 de enero en su cuenta de Instagram recibiendo a los minutos respuesta del reconocido artista urbano tales como: “Quizás muchos no entenderán esta publicación pero he aprendido que no todos somos capaces. Este caballero y su tema son más que un honor para mi y por eso lo voy a grabar lo antes posible.

Este tema es la viva experiencia de un ser influyente. Gracias @reggiautentico hoy me has hecho reconocer lo bonito de haber influenciado a tu generación y a otras. Te prometo que lo que ya creaste (Todo un éxito) para mi será un honor presentarlo al rededor del mundo. Amo a tu país, a tu gente, nuestros amigos en común. Un abrazo, ya estamos en contacto”… “Este caballero y su tema son más que un honor para mi y por eso lo voy a grabar lo antes posible”… “Esa la voy a romper durísimo! Te felicito! Excelente tema! Haz cambiado el género”.

El título de este tema, que desde ya -debido a lo viral que se convirtió la estrofa cantada por Reggi en el vídeo- se perfila como todo un hit mundial, se titula: “Hasta que amanezca”.

“Estoy muy feliz, es sin duda un gran logro para mi como profesional. No paro de trabajar, de crear, de hacer música para el mundo entero con la finalidad de dejar el nombre de Venezuela en alto. Es esta sin duda una muestra de que los sueños sí se hacen realidad”, dijo Reggi “El Auténtico”.

Debemos recordar que Reggi “El Auténtico” es el creador de innumerables éxitos tales como: “Bebé Bonita” y “Regálame un Muack” (Chino y Nacho. Número en Billboard), “Bom Bom” (Los Cadillacs), “Me marcharé” (Los Cadillacs feat Wisin), “Rompe Caderas” (Sixto Rein, Aran, Víctor Drija y Tomás ‘The Latin Boy’), entre otros.

DC|El Farandi