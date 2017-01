Discurso de Meryl Streep contra Trump es apoyado por Hollywood

El político y potente discurso de Meryl Streep en la 74 edición de los Globos de Oro continúa dando qué hablar, en especial por parte de celebridades, quienes apoyaron públicamente a la destacada actriz. Personalidades como Ellen DeGeneres y Sharon Stone emplearon las redes sociales para blindar el mensaje de la ganadora del Oscar contra el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Streep, que anoche recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, hizo de su discurso de aceptación un alegato contra el magnate, sin siquiera mencionar su nombre.

La actriz se refirió en su intervención a un acto de campaña de Trump de noviembre de 2015 en el que el entonces aspirante a la candidatura presidencial republicana pareció burlarse de un reportero discapacitado de The New York Times. “Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no era una película.

Era la vida real”, remarcó Streep al respecto. Su discurso causó furor, asimismo, por su defensa de los extranjeros y su rechazo a la violencia. “Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a algunos de los sectores más vilipendiados, Hollywood, extranjeros y prensa”, comenzó con energía la protagonista de “El diablo viste a la moda” (1985). Streep ensalzó el cosmopolitismo del cine, repasando rápidamente a algunos actores nacidos fuera de EE UU, y agregó que “Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros”.

