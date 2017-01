Diosdado Cabello: Pretendía liberar a Leopoldo López con marcha del 23 de enero

El diputado Diosdado Cabello denunció presuntos planes desestabilizadores de Voluntad Popular para liberar a Leopoldo López de Ramo Verde.

Denunció el “Plan 23-E Rescate de Leopoldo López” incluye intentos de activistas de Voluntad Popular de ejecutar el “Plan Alcatraz”, que consiste en la generación de un evento de gran magnitud como estrategia distractora para encubrir las acciones de rescate de Leopoldo López del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), ubicado en el sector Ramo Verde de Los Teques, estado Miranda.

“No vamos a esperar que la derecha perversa actúe. Nosotros vamos a actuar preventivamente. Nos pueden decir lo que quieran, preparen a quien quieran, mándenle una notica a Obama antes que se vaya, pueden llamar a quien quieran pero no nos van a detener, no nos van a tumbar, no vamos a dejar que ustedes impongan el terror en este país, no lo vamos a permitir”, recalcó.

En este contexto, instó al Psuv a activarse alrededor de Ramo Verde “porque la defensa de la Revolución no es solo problema de la Fuerza Armada y del Presidente Nicolás Maduro: el pueblo organizado también debe activarse”.

Cabello, quien además integra el Comando Nacional Antigolpe, reveló que desde octubre de 2016 el diputado suplente por el estado Miranda y dirigente de Voluntad Popular, Gilber Caro, conjuntamente con Walter Antonio Méndez Parada, exfuncionario de la Policía de Chacao y jefe de escoltas de Lilian Tintori, presuntamente han venido organizando una estructura de choque conformada por células paramilitares de la parroquia Catia, en Caracas, con el apoyo financiero y logístico de Luis Florido y Freddy Guevara.

“Este servicio (Comando Nacional Antigolpe), en el inicio del año 2017 recibió información de diferentes fuentes sobre las intenciones de Voluntad Popular de generar una acción de gran impacto a nivel nacional durante la marcha del 23 de enero, y que se tratará solo de una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública nacional, para concretar una operación de rescate de Leopoldo López”, indicó.

DC|NP