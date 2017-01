Daniuska: “Me hubiese gustado ganar el premio para mi país”

Su gol no fue el más votado, pero quedar entre los tres finalistas para el Premio Puskas 2016 se considera como un triunfo que consiguió la futbolista venezolana Daniuska Rodríguez en la gala The Best de la FIFA.

“Triste, pero hacia adelante. Me hubiese gustado ganar el premio para mi país”, declaró este lunes la jugadora con voz resquebrajada y lágrimas en los ojos al periodista Álex Candal de Directv Sports.

La juvenil consideró que “habrá muchos momentos como estos” debido a su corta edad. “Sé que no va a ser el único”, agregó.

Asimismo, Daniuska le agradeció a los venezolanos por el apoyo recibido “en todo momento”.

La representante criolla obtuvo 10,01% de los votos, lo que la dejó en tercer lugar. El galardón lo conquistó el malayo Mohd Faiz Subri.

Orgullo Venezolano, grande Daniuzka Rodríguez pic.twitter.com/q3Yfmzj7B3 — Memes FutVen (@MemesVen) January 9, 2017

DC/EN