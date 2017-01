¡Cuidado mujer! Conoce las ocho mentiras más típicas del hombre

1. No estoy casado ni tengo novia. Hay muchas mujeres que cuando ya estaban metidas en una relación descubren que sí que estaba casado o tenía novia.

2. Eres la primera mujer con la que hago esto. Será por impresionar o porque no se acuerdan pero no…¡ Y lo malo es que tú lo sabes porque te lo confesó una noche que había bebido un poco más de la cuenta.

3. Tuve un problema con el coche y no tenía como avisarte. Pues a veces parece que les resulta más fácil esto que tener que dar otras explicaciones.

4. Yo nunca te haría daño. Bueno dicen que del dicho al hecho hay un trecho… y todos somos humanos y aunque dijiste que ¡nunca me harías daño, lo hiciste!

5. Sí salí con ella pero no pasó nada... Eso de que no pasó nada, no es lo que me dijo alguien que te vió en el bar…

6. A ella la veo sólo como una amiga. Pues será por no herir, pero ella te atrae, ¡confiesa!

7. Solo es una compañera de trabajo. Uff por cuantas compañeras de trabajo se han roto relaciones,¡ porque te gustó más que yo!

8. Te llamo mañana. Y nunca te llaman; si por casualidad te encuentras con ellos alguna vez por la calle pues viene la siguiente mentira….”Se me perdió tu teléfono”. Bueno según te lo tomes, puede ser una forma cortés de decirte que no le interesas. Cuando a un hombre le gusta una mujer hace lo que sea por contactar con ella y si ha perdido el teléfono ya se las arreglará como pueda.

Estas son las 8 mentiras más típicas en los hombres pero igual tú sabes otras incluso mejores…

DC/Agencias