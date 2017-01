Contralor del Zulia: Manuel Rosales está inhabilitado hasta el 2023

El contralor general (E) del estado Zulia, Néstor Perdomo, informó, Manuel Rosales, seguirá inhabilitado hasta el mes de enero del 2023, pese a que el Tribunal 12° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas le otorgó una medida de libertad condicional con régimen de presentación y prohibición de salida del país.

Este miércoles a su salida del Palacio de Justicia de Caracas, el ex gobernador zuliano había indicado que no solo está en libertad, sino que además tiene todos sus derechos políticos intactos. “Rosales fue inhabilitado en 2010 por incurrir en varios hechos que, de acuerdo con lo establecido en la Ley contra la Corrupción, son considerados como delitos. Hoy está saliendo en libertad, pero es importante que el pueblo no se deje confundir y esté claro que sigue inhabilitado y no tiene la opción de aspirar a ningún cargo público”, enfatizó el contralor encargado a través de una nota de prensa.

Perdomo recordó que la Controlaría General de la República inhabilitó el 9 de junio de 2015 al opositor por un periodo de siete años y seis meses. Destacó que Rosales incumplió reiteradamente con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional (2004-2008) y al ingreso y cese de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo, en 2008.

“La Controlaría General de la República lo mantiene inhabilitado y no habrá cambios al respecto. Es una irresponsabilidad que se diga lo contrario”, acotó Perdomo. Sin embargo, desde UNT aclararon que continuarán exigiendo se le restituyan sus “legítimos” derechos.

“Es ilógico pensar que un líder como Manuel Rosales Guerrero negocie ideales que ha defendido. Manuel sigue firme y claro y tan es así que continúa inhabilitado porque el gobierno le tiene miedo”, afirmó el diputado a la Asamblea Nacional, Elias Matta.

DC|El Cooperante