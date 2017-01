Conoce el significado de los 10 sueños más comunes

Todos hemos tenido alguna vez sueños más o menos extraños. Sueños que nos hacen despertarnos confundidos y llenos de dudas. Se tratará de un sueño premonitorio, de un mensaje de nuestros inconsciente… ¿Qué significan los sueños? Nuestros expertos en interpretación de sueños nos dan todos los detalles.

Diccionario de los 10 sueños más comunes

Caída de un diente

Este sueño significa una pequeña muerte física, algo que se renueva. Suele interpretarse como el anuncio de una muerte, pero se trata de una muerte simbólica.Se evidencia normalmente con una pérdida de energía, de vitalidad o con cierta vulnerabilidad. Suele ser una buena señal de que se debe prestar atención a la salud cuidando del cuerpo y de la mente.

Conducir un automóvil

El automóvil representa nuestro cuerpo (el vehículo de nuestra alma) y la acción de conducir simboliza nuestra evolución en la vida. El escenario en el que se desarrolla el sueño tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, si se trata de un camino peligroso y lleno de dificultades, esto puede ser un reflejo de una situación difícil que estamos viviendo. Por otra parte si no eres tu quien conduce el automóvil esto significa que en no eres tu quien dirige o toma las decisiones en este momento o en una situación en particular.

Tomar un avión

Si sueñas que estás subiéndote a un avión esto puede significar que estás en un periodo de cambios importantes. Que vas hacia un nuevo comienzo, hacia el que normalmente la destinación ha sido de cierta manera impuesta sin que tengas mucho poder en esta decisión. También puede evocar un periodo en el que debes tomar decisiones importantes y necesarias para avanzar.

Soñar con un embarazo o un parto

Esto simboliza una concepción profunda y un renacimiento próximo. Una parte de nosotros que no conocemos y que está por revelarse. También puede representar una evolución en nuestra personalidad y una apertura a un nuevo aspecto de nuestra manera de sero de nuestro carácter.

Soñar con una araña

El miedo y la angustia que suscita la araña simboliza normalmente el miedo ante una autoridad que es percibida como destructora y que suele tener origen en una madre invasora o hasta castrante. Los sueños con arañas pueden también significar que se está en una relación que no deja respirar en la que la autoridad del otro es un peso insoportable. También puede representar pensamientos oscuros que vienen a nosotros en medio de nuestros sueños.

Perder las llaves, no lograr abrir una puerta o encender un automóvil

Evoca que nos hace falta algo para avanzar o comenzar. Se puede tratar de una característica personal (confianza, fuerza), de un saber (conocimiento o experticia en un tema determinado) o de una pérdida de control sobre la vida o una situación particular. Si se trata de una llave que no funciona y que no es capaz de encender el motor del automóvil, esto significa que hay un problema en una relación íntima o con la pareja.

Un ascensor

Soñamos con un ascensor normalmente en un momento en el que nos sentimos particularmente impotentes con alguna situación que nos preocupa enormemente, se trate del trabajo o de una relación personal. Las personas presentes en el ascensor indican normalmente el medio en el que se encuentra la situación que nos oprime. También puede tratarse simplemente de una ascensión profesional o de formalizar una historia amorosa de la que no nos sentimos completamente seguros.

Ser perseguido(a) o amenazado(a) por un gato o un perro

Es un sueño bastante recurrente y del que solemos despertar muy sobresaltados. Suele evocar la relación consigo mismo y quienes nos rodean.El gato representa generalmente nuestros instintos y dependiendo de su comportamiento en nuestro sueño nos indica diferentes aspectos de nuestra manera de actuar frente a lo que presentimos. También puede representar para una mujer su relación con su parte femenina y específicamente con su sexualidad.

El perro representa al amigo fiel, la amistad, y según su comportamiento en nuestro sueño nos indica un miedo o desconfianza o al contrario una relación tranquila y llena de paz. El estado en el que se presenta el animal (bien presentado, hambriento, descuidado) es un reflejo de la falta de atención que hacemos sufrir a nuestro cuerpo, dejando de lado nuestras necesidades básicas o en general siendo demasiado estrictos con nosotros mismos.

Escalando una montaña

Demuestra una búsqueda de ascensión, de sentirse mejor o de obtener nuevos conocimientos bien sea sobre nosotros mismos o de algún otro tema. También puede representar una etapa que debemos superar y que nos permitirá evolucionar personal o profesionalmente, a veces hasta espiritualmente. Si sueñas que llegas a la cima de una montaña, esto simboliza la confirmación de un éxito personal o de una situación. También puede tratarse de una elevación espiritual en una dimensión sagrada (ya que la montaña permite comunicar la tierra con el cielo).

El matrimonio

Comúnmente soñar con un matrimonio simboliza la unión en nuestro interior de lo femenino con lo masculino, pero este tipo de sueños puede tener varias interpretaciones. Para las mujeres que ya están en una relación, generalmente se trata de un sueño que compensa, que expresa y libera un fuerte deseo de compromiso que tarda en llegar. Soñar con su propio matrimonio puede significar también que una reconciliación interior está en camino entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, seguramente luego de una ruptura entre ambas partes de nuestro ser.

Luego de este sueño, que tiene una connotación más que positiva, un encuentro concreto puede tener lugar ya que este sueño puede estar anunciándonos que hemos conseguido la paz interior y que estamos preparados para algo nuevo. Por otra parte, si quien lo sueña es una mujer sola o ya casada o de una edad bastante avanzada puede representar su relación consigo misma y con su feminidad. En este caso significa que se han tomado las riendas y que se es más autónomo, un momento de calma y la renuncia a la soledad o al individualismo.