¡Confirmadas! Beyoncé y Adele cantarán en los Premios Grammy

Uno de los eventos más importantes para la industria de la música, son los Grammys y por tal razón, siempre se llevan a cabo en los mejores escenarios de Las Vegas. Según las palabras de Ken Elrich, productor ejecutivo del evento, el espectáculo que será en 2017, tendrá dos grandes sorpresas y se trata de las presentaciones de Adele y Beyoncé.

Además de estar nominadas en diferentes categorías, las estrellas musicales deleitarán a todos con sus más recientes éxitos. Cuando se le preguntó a Elrich acerca de quiénes serían los artistas que amenizarían la velada esto fue lo que respondió:

“Muy pocas personas dicen no a los Grammys. Durante todos los años que he estado haciendo el show, ha habido 3 o 4 actos que han dicho que no. Puedo asegurarles que Beyoncé y Adele no son dos de ellas.

Tenemos todas las expectativas de que ambas estarán con nosotros en febrero”

Los Premios Grammy serán presentados por el actor y comediante James Corden y se transmitirán en vivo desde Los Ángeles, el domingo 12 de febrero.

DC|El Farandi