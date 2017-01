Con este discurso Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU

A las 11:55 h del tiempo del Este, Donald J. Trump se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos ante un “National Mall” desangelado que ni siquiera se llenó, con amenaza de lluvia, el magnate tomó posesión en el cargo.

Luego de ocho años de gobierno demócrata, el empresario inmobiliario y estrella de reality shows que puso la política estadounidense de cabeza y atrajo a los votantes furiosos con Washington, juró sobre la Biblia y protestó como el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El primero en jurar en su nuevo cargo fue el exgobernador de Indiana, Mike Pence, quien se convirtió en el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos.

Luego fue el turno del magnate, quien se convirtió de esta forma en presidente de Estados Unidos. Trump se hará cargo de un país fundamentalmente dividido. El presidente 45 de los Estados Unidos dijo que una de sus principales tareas sería acabar con las diferencias que dividen a ls sociedad de su país y que sería el presidente de “todos los estadounidenses”.

El nuevo presidente de los Estados Unidos estuvo acompañado de su familia en el momento de jurar a su nuevo cargo.

“Cada cuatro años subimos aquí para hacer la transición pacífica al poder. Quiero agradecer a la primera dama Michelle Obama y al presidente Barack Obama por su servicio al país”, fueron algunas de las primeras palabras de Trump como presidente. “Estamos transfiriendo el poder de Washington hacia ustedes, el pueblo”.

El presidente dijo que Washington prosperó, pero eso no se tradujo a la gente y con su mandato eso cambiaría, “comenzando aquí y en este momento, este momento es de ustedes”.

Trump dijo que detendría “la carnicería humana” que han provocado las pandillas, que han infestado las calles con drogas, “esto se acaba aquí y ahora”.

“Hemos subsidiado a otros países, hemos defendido las fronteras de otros países, cuando no hemos defendido las nuestras. La infraestructura estadounidense ha caído, mientras hacemos ricos a otros países. Las fábricas se fueron sin pensar en los millones y millones trabajadores estadounidenses. La riqueza de nuestra clase media salió de nuestros hogares y la distribuimos por todo el mundo, pero ahora estamos viendo hacia un nuevo futuro”.

El presidente dijo que todas las decisiones que tomará se harán pensando en los trabajadores y las familias estadounidenses. “La protección nos va a elevar a una mayor prosperidad. Lucharé por ustedes con todas mis fuerzas y nunca los decepcionaré. Estados Unidos ganará otra vez, ganará como nunca ha ganado”.

Trump dijo que buscarían amistades y buenas voluntades con las naciones del mundo, pero siempre pondrá a Estados Unidos por delante y aseveró que “vamos a erradicar al terrorismo de la faz de la tierra”.

El presidente número 45 afirmó que se acabó el momento de “las palabras vacías, ahora es el momento de actuar”.

Trump finalizó su discurso con su lema de campaña: “We will ‘Make America Great Again’ (Vamos a hacer a Estados Unidos grandioso otra vez)”.

Tras el discurso de investidura, el nuevo presidente de los Estados Unidos salió acompañado de Barack Obama, atrás de ellos caminaban Joe Biden y Mike Pence. Cuando el vicepresidente y exvicepresidente, acompañados de sus respectivas esposas, se retiraron del lugar, la familia Trump y Obama se tomaron una foto en la escalera del Capitolio.

Después de la fotografía, Donald y Melania acompañaron a la familia que deja la Casa Blanca hasta un helicóptero que abordaron para dejar así el Capitolio. Enfrente de la aeronave las parejas se despidieron.

Trump y Pence, acompañado de sus esposas, despidieron desde las escaleras del Capitolio al helicóptero que transportaba a los Obama.

DC|CNN