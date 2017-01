Claves para que Cardenales sea campeón

El último recuerdo de los Cardenales de Lara en una final no fue el mejor. Tenían la serie a su favor contra los Navegantes del Magallanes, pero no lograron conseguir una victoria que les diera un título de la LVBP, que no consiguen desde la temporada 2000-2001.

Para terminar esa sequía, la tropa de Luis Dorante necesita que se cumplan una serie de factores para aumentar las posibilidades de un equipo que sale como favorito.

Reponerse a las ausencias

Lara llega al primer juego de la final sin la presencia de su primer bate (Ildemaro Vargas), inicialista (Luis Valbuena), receptor (Manuel Piña) y un brazo fundamental en su cuerpo de relevista (Luis Avilán).

Por eso, Luis Dorante necesita buscar la fórmula para que esas ausencias no pesen tanto y que los resultados positivos sigan llegando. Rangel Ravelo necesita ser más consistente en el plato, Juniel Querecuto buscar la forma de embasarse en más oportunidades y Denis Phipps mantener la forma de toda la temporada.

Orlando a tomar la batuta

Por las ausencias antes mencionadas, es momento que Paulo Orlando demuestre ese nivel que lo llevaron a las Grandes Ligas y sea el principal responsable en la producción de carreras en la serie final.

El jardinero central tiene promedio de .292, con un cuadrangular y nueve remolcadas en postemporada, estadísticas aceptables, pero que deberían aumentar para que las deserciones no sean tan sensibles como lucen en la previa.

Asimismo, su rendimiento en el jardín central también colaborará para ayudar a un pitcheo que se ha comportado a la altura, pero deja dudas en el bullpen.

Dominio de Jorge Martínez

Así como Raúl Rivero ha tenido problemas, el serpentinero cubano ha sido completamente lo opuesto. El veterano derecho se ha encargado de mantener fuera de balance a los bateadores rivales y entregar episodios de calidad en cada una de sus aperturas.

Jorge Martínez tiene dos victorias, sin derrotas y una microscópica efectividad de 0.52 en las 17.1 entradas que ha lanzado en postemporada. Luis Dorante espera que la versión que aparecerá en la final se parezca a ese rendimiento y ser un arma fundamental.

Dupla de Rodríguez y Pena

Antes de comenzar la postemporada, el bullpen de Cardenales de Lara dejaba algunas interrogantes. Durante las semifinales lanzadores como Franklin Morales, José Cisnero, Jhondaniel Medina y Osmer Morales se encargaron de responder a las exigencias para proteger las victorias.

Pero con el boleto a la final, el cuerpo gerencial tomó a Pedro Rodríguez para ser el preparador de Hassán Pena y armar un bullpen que luce sólido. Si Cardenales de Lara llega a la octava entrada con la ventaja en el marcador, las Águilas del Zulia estarán en muchos problemas.

Hassán Pena, que se ha convertido en uno de los mejores cerradores de todos los tiempos en la LVBP, todavía no consigues.

DC/M