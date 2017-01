Charlie Sheen se disculpo con Rihanna después de tres años

El actor Charlie Sheen publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pide disculpas a la cantante Rihanna, luego de la discusión que ambos sostuvieron hace 3 años en un restaurant en California, Estados Unidos.

Sheen participó en el programa de farándula conducido por Andy Cohen, el mismo le preguntó si había resuelto sus diferencias con la cantante Rihanna a los que este respondió: “No. Ella abandonó la cortesía y el sentido común, ya sabes”.

También conversó sobre sus hijos, su familia y como ha sido su vida luego de descubrir que era portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

dear @rihanna,

pardon my inane

self indulgence.

let's have a drink someday

(on me) ….

❤️

©️

— Charlie Sheen (@charliesheen) January 17, 2017