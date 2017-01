Carpiles tras citación de la Contraloría: Pretenden inhabilitarme políticamente #11Ene

“Como una olla podrida para inhabilitarlo políticamente” calificó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, el proceso que la Contraloría General de la República le abrió por el uso de determinadas partidas durante su gestión.

“Pretende cocinarnos una inhabilitación desde el gobierno, porque no han podido ni podrán con nosotros por la vía del voto. Nunca he tenido problema de que me investiguen. No me voy a quedar callado ante esta partida de hampones y corruptos del peor gobierno de la historia de nuestro país. Soy yo el que quiere que la gente sepa porque fui citado por este organismo. Porque nuestra gestión siempre ha sido transparente y pública. Me siento honrado de que se abra este debate hacia mi persona”, dijo.

Durante una rueda de prensa que ofreció este miércoles, el mandatario regional mencionó que entre los casos por los que está siendo citado ante el organismo público destacan: reconducción del presupuesto, firma de dos convenios internacionales con Polonia y Gran Bretaña para acondicionar una cancha deportiva, crear una página web, e impulsar proyectos de Promotores de Paz Escolar, así como también la difusión de mensajes institucionales por un canal comercial del Ejecutivo regional. Aseguró que en ningún caso se generó daño patrimonial al estado por lo que rechazó el procedimiento.

“En nuestra Venezuela, si usted es hampón o corrupto no lo investigan, pero si uno es honesto y correcto te hostigan. No es la primera vez que somos perseguidos y hostigados por la Contraloría. Pero los reto a que me manden a la Fiscalía, para acudir a la justicia podrida de este país. Es en el Ministerio Público y en los tribunales donde se deben tratar estas acusaciones”.

Capriles exigió que la audiencia pautada para este jueves sea pública, para que el país conozca los argumentos que presentará ante el organismo. “En las próximas horas vamos a decidir si van los abogados o vamos nosotros, porque no nos vamos a prestar a un circo de paracos políticos. No podemos ir a un circo como ese cuando el país tiene temas mucho más relevantes que atender”.

Aclaratoria

Con respecto a la contratación de la empresa brasilera Odebrech para la ejecución de obras en Miranda, el mandatario regional, aclaró que tales negociaciones se desarrollaron durante la gestión de Diosdado Cabello como gobernador.

“Que me quieran vincular con esta empresa es otra infamia de estos mentirosos del gobierno. Lo aclaro porque esto genera confusión y para mi es importante la transparencia y la reputación. Bajo mi mandato como gobernador nunca ha habido una contratación con esta empresa para la ejecución de obras. Que la contraloría le pregunte a Cabello por el daño patrimonial hacia el estado de 400 millones de dólares que le dejó a Miranda. Este señor esperó que se muriera el presidente Chávez para sacar su certificado de buena conducta en la Contraloría”, concluyó.

