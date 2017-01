Capriles: “Los CLAP son pura corrupción”

Del exterior me preguntan sobre los CLAP! Otra de las más grandes estafas a los venezolanos! Son pura corrupción! Además discriminan en la venta de las bolsas de comida según las preferencias políticas! La solución es producir! Algo que nunca entenderá el que no trabajó!

