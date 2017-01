Capriles llamó a movilizarse el 23 de enero para rescatar derecho al voto

Enrique Capriles, Gobernado de Mirando, reiteró el llamado a movilizarse en todo el país el próximo 23 de enero para iniciar una ruta que “impulse el rescate de la Constitución y el derecho al voto”, puntualizó.

“No hay ningún cronograma electoral y no se puede hablar de democracia si no hay voto. Ante ello, el próximo lunes nos movilizaremos todos en todos los rincones del país para exigir elecciones, porque el derecho del voto está secuestrado. El domingo Maduro tenía que rendirle cuentas al pueblo y explicarle a los venezolanos del porqué no se somete al escrutinio”, expresó.

Capriles también insistió en que no tiene expectativa a un diálogo con el Gobierno Nacional, pues considera el mismo como una “estafa”.

“Este es un gobierno mentiroso que no cumplió sus compromisos. Para ellos el diálogo es un juego, pero para nosotros es algo serio. Los del Gobierno creen que la gente es tonta y que no se da cuenta que no han cumplido con los compromisos que asumió”, aseguró.

El gobernador lamentó la presencia de Monseñor Aldo Giordano en la Memoria y Cuenta de Maduro, “porque ese acto estuvo fuera del margen de la Constitución. Debería haber coherencia entre la iglesia venezolana y monseñor Aldo Giordano. Soy católico y mariano y respeto a monseñor, pero en la iglesia debe existir coherencia ente lo que se dice y lo que se hace”, concluyó.

DC/EU