Beneficios de los masajes reductores

El abdomen es la parte del cuerpo más difícil de definir, la panza no es un trabajo sólo de ejercicios sino también de un 60% de buena alimentación y en los últimos años le han agregado los masajes reductores para eliminar esos rollos de la barriga.

Suelen ser los rollitos los que más dolor de cabeza dan tanto a mujeres como hombres, y una forma efectiva de eliminarlos es combinar los ejercicios y las comidas con estos masajes que van específicamente a las zonas donde está concentrada la grasa.

Los masajes reductores atacan las toxinas y grasas con calor y movimiento haciendo que éstas se conviertan en gotas y puedan ser eliminadas con facilidad por el mismo cuerpo.

Son varios los tipos de masajes abdominales; Chi Nei Tsang, el masaje Maya o el Motley, estos y muchas otras técnicas consisten en lo mismo, varían quizás en las rutinas alimenticias y ejercicios que proponen acompañen a los masajes.

Beneficios del masaje

Activan el metabolismo.

Reduce las hormonas del estrés.

Mejora el funcionamiento de los órganos.

Facilita la desintoxicación a través de la vejiga e intestinos.

Ayuda a quemar grasas.

Si se fijan en los beneficios, no se menciona que ayuda a adelgazar, porque este no es el propósito de lo masajes reductores; su objetivo es bajar de talla en centímetros, no de peso como tal.

Cuando te enlistes en estos masajes que deben durar entre 15 y 30 minutos diarios, debes mentalizarte a también seguir una rutina de 5 comidas diarias que es ideal te la proporcione tu nutricionista de confianza.

Por último y no menos importante, estos masajes son un poco más fuertes que los relajantes, sin embargo no debe doler, si aparecen moretones el especialista que los está haciendo seguramente está aplicando mucha fuerza y debes dejarlos.

DC|Full Músculo