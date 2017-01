Ben Afleck amenaza con no hacer la película de Batman “si el guión es malo”

Tras decir que Batman empezará a rodarse en primavera de 2017 si todo va bien y que quiere hacer algo realmente especial con la película y no algo mediocre solo por dinero, Ben Affleck asegura esta vez que si el guión que está escribiendo para la película no es lo suficientemente bueno, simplemente no hará la película:

“No hay nada seguro y ni siquiera hay un guión escrito todavia. Pero si no sale todo de forma que yo crea que es realmente genial, no voy a hacer la pelicula”.

-Declaro Ben Affleck

Recordemos que según Greg Silverman la película podría estrenarse en 2018 si todo va según lo previsto.

DC|Agencias