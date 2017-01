Así fue el beso de Ryan Reynolds y Andrew Garfield en los Globos de Oro 2017

Los Globos de Oro es uno de los eventos más importantes para la industria del cine y la televisión, y para ello todas las grandes estrellas de Hollywood se reúnen para celebrar lo mejor de la industria. Ryan Gosling, fue uno de los grandes ganadores de la noche al llevarse el galardón Mejor Actor en comedia o musical, todos los reflectores apuntaron al galán recibiendo su merecido premio.

Sin embargo, su compañero de categoría, Ryan Reynolds nominado por su trabajo en Deadpool parece que fue consolado por otro colega, ya que no fue merecedor del premio.

De manera inmediata, Andrew Garfield decidió consolar al marido de Blake Lively con un prolongado “piquito” que las cámaras lograron captar, mientras Gosling caminaba hacia el escenario a recibir su premio.

LMAOOO did anyone else peep @VancityReynolds and Andrew Garfield kiss? 😂 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Fm0PCBCrpj

— 🐘 (@alexvxn) 9 de enero de 2017