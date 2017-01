Asamblea Nacional exigirá fe de vida del diputado Gilber Caro

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua y dirigente nacional de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, pidió en nombre de la bancada de la Unidad Democrática que los órganos de seguridad del Estado den una fe de vida del diputado Gilber Caro, quien fue secuestrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Carabobo mientras se dirigía a Caracas. En ese sentido, desmintió que Caro haya podido reunirse con su defensa y aseguró que el parlamentario lleva ocho días completamente incomunicado.

“Hacemos un llamado a todos los órganos de seguridad del Estado, que actualmente siguen siendo cómplices del secuestro del diputado Gilber Caro, quien hoy cumple ocho días completamente incomunicado, sin poder contactar a su familia o su equipo defensor. Caen así en lo que el artículo 7 del estatuto de Roma define como desaparición forzosa y que por tanto puede ser clasificado como un crimen de lesa humanidad”.

Pichardo denunció que el Tribunal Supremo de Justicia no ha dado respuesta al Habeas Corpus introducido por el equipo defensor del diputado, así como tampoco ha dado respuesta la Fiscalía General de la República o la Defensoría del Pueblo, a la que señaló por intentar engañar a la opinión pública al afirmar que Gilber Caro se había reunido con sus defensores. “Frente a esto pido que como bloque de la Unidad Democrática nos unamos para pedir una fe de vida donde se demuestre las condiciones en las que se encuentra actualmente Gilber Caro”.

Asamblea Nacional aprueba Acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos

La Asamblea Nacional aprobó en sesión plenaria, el Acuerdo sobre la Necesaria Vigencia del Derecho al Sufragio de los Venezolanos, instrumento que insta a activar todos los mecanismos posibles para hacer valer el derecho al voto de todos los venezolanos tal como lo estipula la Constitución.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas y también dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Guaidó, indicó que es responsabilidad del Parlamento hacer valer los derechos de los venezolanos puesto que el Consejo Nacional Electoral y Nicolás Maduro no tienen ninguna autoridad para determinar cuándo deben o no votar los venezolanos.

“No es el CNE quien debe determinar cuándo deben ejercer o no su derecho al voto los venezolanos, como tampoco tiene autoridad el Tribunal Supremo de Justicia y los demás órganos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Es hora de que la Asamblea Nacional acuda al rescate del voto, no solo con la aprobación de este acuerdo sino acompañando también a los venezolanos en las calles. Por eso invitamos a los ciudadanos a que se sumen el próximo 23 de enero a la convocatoria hecha por la Unidad, no solo para hacer respetar nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica sino también para rescatar nuestro derecho al voto que se encuentra secuestrado por este Consejo Nacional Electoral”.

Asimismo, Guaidó aseguró que Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador del talante de Videla o Pinochet, puesto que no solo se limita a encarcelar a los opositores, sino que también persigue a sus familiares y amigos. “Nicolás Maduro no tiene palabra o honor, ni tampoco es el presidente de Venezuela, es un hombre que está cumpliendo las funciones de un dictador”.

DC|NP