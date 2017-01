Arzobispo de Barquisimeto: No creemos en el comunismo socialista fracasado #14Ene

El arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, brindó la homilía a todos los fieles que se dieron cita en el pueblo de Santa Rosa para acompañar a la patrona durante su recorrido hacia la Catedral de Barquisimeto.

Monseñor aseguró que el pueblo no tiene comida, tiene hambre y se siente molesto. “Yo como Pastor siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicina, porque se mueren niños y ancianos por falta de medicamentos” denunció.

“La mayoría de nuestro pueblo no creemos en el comunismo socialista fracasado que ha llevado al país a la miseria” enfatizó. “Yo no callaré jamás, hablaré siempre por el bien común del pueblo. Debemos respetar la Constitución para que no sea parcializada como muchas veces se hace” recordó.

El religioso explicó que deben ayudarse unos a otros para que desaparezca el fracaso y haya progreso para todos. “María es ejemplo de oración, querido pueblo, la oración lo puede todo. Sigamos pidiendo y orando”.

El arzobispo dijo que el pueblo digno quiere vivir en verdadera democracia, “¡Viva la hermandad y la Divina Pastora!, Querido pueblo no temamos a nada ni nadie, solo respetemos y amemos a Dios, viva Dios” expresó.

¡Viva María Solidaria! Querido pueblo, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la Venezuela libre! exclamó al concluir su homilía.

DC|IMP