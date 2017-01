Apunta diez claves para olvidar a tú ex

Llora, patalea, habla: al principio permítete que fluya ese sentimiento de tristeza y hasta rabia… Habla con tus amigas sobre lo sucedido… si quieres arrojarte en la cama a llorar, hazlo también!

Pero ponte un límite de tiempo: una semana como más! Después de ese lapso, usa tu fuerza de voluntad (y tienes que usarla) para no sumergirte en la tristeza y el dolor.

Controla tus pensamientos: debes saber que cuánto más pienses en tu ex, esos pensamientos crecerán con más y más fuerza y se retroalimentarán. Por eso tienes que tener voluntad, para que cuando vengan a la mente esos recuerdos o pensamientos, conscientemente te obligues a pensar en otra cosa y distraerte. No te estamos diciendo que “niegues” u ocultes debajo de la alfombra la tristeza: simplemente que no la ABONES, que no le pongas fertilizante al despecho y al sentimiento de abandono. Si te lo propones firmemente, te darás cuenta que con el paso del tiempo, esos pensamientos se hacen menos recurrentes y se van debilitando.

¡No analices a tu ex! Después de una ruptura, nos sentimos muy tentadas a hablar de él y sobre todo, a tratar de analizarlo: “lo que pasa es que él es como un niño”; “a él lo atemorizan las mujeres inteligentes”; “él tiene problemas sexuales encubiertos”. Todo ese análisis es un error! Darás vueltas en círculos, sin llegar realmente a nada.

Elena, cuenta que después de su divorcio fue a su terapista, para ver si podía entender qué le había pasado a él, por qué había querido terminar el matrimonio. Su terapista entonces le respondió: “Hay un montón de causas por las que él pudo haber decidido terminar la relación. Y mi idea no es analizarlo a él. Que él se pague su propia terapia. Mi objetivo es que tú te sientas mejor, y no lo vamos a lograr si sólo hablamos de él”.

Y eso es así!!! No gastes un gramo más de energía analizándolo a él. Piensa en qué es lo que realmente tú necesitas, qué te hace sentir bien y cómo vas a vivir tu vida de ahora en adelante!

Deshazte del pasado: ¿tienes fotos con tu ex, regalitos que te hizo, tarjetitas, etc. etc. etc.? Salte de todos esos recuerdos. Bótalos, quémalos, como tú quieras, pero haz que desaparezcan. No lo hagas como en un arrebato de ira, sino como un Proceso de Limpieza. Esos objetos te llevarán al pasado, te traerán nuevamente las imágenes de él; y eso es justamente lo que tratamos de evitar.

Bórralo de tu vida real y virtual: las redes sociales como Facebook son grandes enemigos cuando se trata de olvidar a un ex. Si lo tienes como amigo, será muy difícil que no caigas en la tentación de revisar una y otra vez su perfil! Y ni hablar de si hay fotos con otras mujeres o tiene nuevas amigas. Sólo lograrás sentirte fatal y alimentar esos pensamientos que tanto daño te hacen, y que no te permiten seguir adelante.

Por eso, debes ELIMINARLO de tu lista de amigos. Hazlo aunque tengas buenas relaciones con él. Si quieres, antes envíale un mensaje explicándole que no lo haces con mala intención, pero que en este momento lo mejor para ti es no tener noticias de él.

El fantasma de tu ex te perseguirá durante un tiempo, pero debes ser fuerte. No chequees mails de manera obsesiva, evitar revisar el Facebook donde puedas tener noticias de él; y pase lo que pase, NO LO LLAMES!!!

Evita las comparaciones: si tu ex te ha dejado por otra, es muy probable que te la pases comparándote con ella. Y ésa es una pésima idea, pues no te conduce a nada, sólo a pasarla realmente mal.

El hecho de que él haya decidido estar con otra mujer no habla de ti, no significa que tú seas mejor o peor que la otra. Habla de él y de sus elecciones.

Al respecto, Celina cuenta que cuando ella tenía 21 años estaba enredada con un muchacho llamado Juan Carlos, que la trataba realmente mal: le mentía, le metía cuernos, nunca estaba con ella cuando lo necesitaba. Pero… ella estaba rendida a sus pies. En una de sus rupturas, Celina conoció a Giorgio: un verdadero adonis, que además de bello era inteligente, atento y encima tenía la billetera bien rellena.

Una noche, mientras Celina se estaba arreglando para salir con Giorgio, el ex la llamó: quería verla. ¿Y qué hizo Celina? Plantó al bombonazo de Giorgio por salir con el bueno para nada de JC.

¿De quién habló la elección de Celina? De Celina, ¡por supuesto! Esa elección simplemente reflejaba el mal momento que estaba pasando ella, con una autoestima por el piso, eligiendo a personas tóxicas. Por suerte, Giorgio nunca supo que lo habían dejado por JC y no se amargó haciendo odiosas y falsas comparaciones.

Con este te queremos decir que la elección de tu ex, no tiene nada que ver contigo. No pierdas tu energía, pensando en una mujer que no suma nada a tu vida. Usa esa energía para ti!

No alimentes el rencor: A Diana su esposo la dejó por otra. Así sin más. ¡Y por otra más joven y más delgada! Ella estalló en ira y se pasó años molestando a su ex. No lo hacía conscientemente, pero el despecho la dominaba. Y tan atrapada estaba en su rabia, que se olvidó de lo más importante: de ella! Engordó, se descuidó, dejó de estudiar, vivía amargada. Fueron muchos los años que Diana desperdició. Afortunadamente, hoy se ha dado cuenta y es una nueva Diana! Se cuida, retomó sus estudios, está contenta…

Debemos recordar que los sentimientos se retroalimentan: si vives en el rencor, sentirás más y más rencor. Si tus pensamientos y sentimientos son positivos, indudablemente, eso es lo que reflejará tu vida y así te sentirás!

Distráete: Sal con tus amigas, lee, mira películas (eso sí, cero comedias románticas, porque terminarás más amargada), cambia tu look… Evita quedarte sola de manera que empieces a revolver esos recuerdos que te entristecen. Y si por esas cosas de la vida, hoy no hay nadie disponible para salir, busca en qué entretenerte. Seguro que hay un montón de cosas que te gustan hacer. ¿No nos digas que lo único entretenido o que tenía valor en tu vida era estar con el ex? De ser así, es urgente que revises tus prioridades! Estar con una pareja es algo muy lindo, pero recuerda que la pareja es sólo una parte de la vida. Si lo habías convertido en el TODO, cometiste un grave error. Lo bueno, es que ésta es tu oportunidad para empezar a remediarlo!!!

Genera nuevos proyectos: ahora que ya no estás con él, es probable que tengas más tiempo para ti. ¿Y por qué usar ese tiempo valioso en lamentarte y sentirte mal, cuando podrías emplearlo para llevar a cabo esos proyectos que siempre quisiste, pero para los cuales no tenías tiempo?

Encarar nuevos proyectos (estudiar, dedicarte a tu jardín, aprender ese hobbie que tanto te gusta, hacer algún deporte, leer esos libros que te esperan desde hace años en la biblioteca…) son mucho más que un distractor. Te NUTREN: te permiten crecer, vivir el presente, revalorizarte. En definitiva, mientras los llevas a la práctica, te sientes mejor.

RIP para el ex: Ten bien presente que tu ex pertenece el PASADO. Deja que esa relación descanse en Paz y CONCÉNTRATE EN ESTE PRESENTE, que depende de ti que cada día sea más pleno y lleno de estímulos y experiencias positivas.

¡Y un último consejito extra! Ni se te ocurra idealizarlo y tener ese nefasto pensamiento de “como él no voy a encontrar a otro”. ¿Cómo se te ocurre a ti que siendo más de 7 mil millones de habitantes en el planeta, no hay muchos millones que son mejores que él?

