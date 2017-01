Albi de Abreu: Chávez fue el cáncer que resultó de las malas políticas de la cuarta república

Albi de Abreu no tiene memoria para lo malo, lo supo en el set de El Comandante. “Recordé cosas que ya mi cerebro había borrado por completo. Creo que es parte de la estrategia de estos gobiernos dictatoriales. Hacen tantas cosas malas que te vas olvidando de las anteriores. No hay espacio en tu cabeza para tantos hechos insólitos”.

El actor es uno de los venezolanos que participa en la serie inspirada en la vida del fallecido presidente Hugo Chávez, quien es personificado por Andrés Parra en la producción de Sony Pictures Television.

El domingo, durante la transmisión de la entrega de los Globos de Oro, TNT anunció el estreno de El Comandante para el 31 de enero. Sin embargo, la promoción no se vio en la señal de Venezuela.

Desde que Andrés Parra subió en sus redes una foto con su caracterización de Chávez, la expectativa se mezcló con la controversia. ¿Mitificación o condena? Dirigentes de oposición y del chavismo –y público en general– no veían conveniente este proyecto, al punto de que el presidente Nicolás Maduro anunció que el oficialismo realizaría su propia película y serie sobre el mandatario.

“Nunca se puede complacer a todos, menos en el arte. Los radicales, de izquierda y derecha, siempre van a querer más. El público más ecuánime, que es la mayoría, va a estar muy complacido, sin ninguna duda. Me parece maravilloso que abordemos estos temas tan sensibles en este formato porque es una manera de despertar a la audiencia en cuanto a política se refiere”, escribe por correo electrónico el actor que se dio a conocer en los dramáticos de RCTV, que ha continuado su carrera en cine y televisión en series como Kdabra y Cumbia Ninja.

Hugo Chávez y Fidel Castro son las únicas figuras con nombres y apellidos reales en El Comandante. “De resto, cada papel en la serie representa un sector, clases sociales, medios de comunicación, etc. Yo soy Cristóbal Iturbe, un banquero al que el gobierno acude para conseguir una forma de lavar dinero. Es un personaje lleno de vicios, ocioso, pero muy exitoso en el arte de hacer trampa y ganarse la plata de forma rápida y fácil”.

De Abreu se incorporó a la serie en agosto. Aún falta un par de semanas más de grabaciones para completar los 60 episodios concebidos por el analista político Moisés Naím. El actor comparte pocas escenas con Andrés Parra. Está más vinculado a los personajes que interpretan Stephanie Cayo y Julián Román, protagonista de Hasta que te conocí que en 2016 negó que su papel fuera el de Diosdado Cabello.

—¿Qué piensa acerca de la figura de Hugo Chávez ?

—Mi opinión es completamente personal, nada tiene que ver con la serie. Hugo Chávez fue el cáncer que resultó de las malas políticas de la cuarta república. Toda la podredumbre que generó AD y Copei por tantos años engendró una clase política de izquierda y militar totalmente deforme y resentida, que no quería salvar al país sino vengarse. No se dieron cuenta de que al final querían ser lo mismo que la derecha que tanto criticaban y terminaron siendo peores. Los chavistas no son los hijos de Bolívar, son los hijos de la cuarta república. Son la metástasis de la democracia enferma que tuvimos desde el puntofijismo. Si hubiéramos tenido una excelente democracia el personaje de Chávez nunca hubiera tenido cabida dentro de nuestra historia.

DC|El Nacional