Actitud pondría en riesgo estadía de ‘Chicharito’ en el Bayer

El romance entre Javier Hernández y el Bayer Leverkusen podría estar por terminar. El delantero mexicano atraviesa una sequía goleadora de 16 partidos sin anotar y las críticas ya comienza a hacer eco. Según el diario alemán Bild, el delantero azteca podría dejar la institución debido a su actitud.

El rotativo relata que ‘Chicharito’ no fue a la fiesta de Navidad del equipo, además de que no se le ve interesado en hacer nuevas amistades. De hecho, en Leverkusen ya habrían puesto un precio de 25 millones de euros para que Hernández emigre.

“Se han dado cuenta que no tiene (‘Chichario’) ningún interés por las nuevas amistades, Hernández ni siquiera fue a la fiesta de Navidad porque no le interesaba. No trabaja a la par de los colegas en la crisis. Suma 1,095 minutos sin gol en partido oficial. Las voces críticas se multiplican en el equipo”, detalló Bild.

La fecha que ponen para que el mexicano deje al equipo es en el mercado de verano, pues su contrato termina en 2018 y si en el conjunto alemán quieren sacar provecho, deberán venderlo antes.

DC|AS