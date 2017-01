71 años de Copei, por Jesús Ragel Rachadell (@rangelrachadell)

El Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), nació en el siglo xx, el 13 de enero de 1946, cuando recién Europa estaba saliendo de la segunda guerra mundial y el mundo se llenaba de esperanza por haber logrado la paz.

Hoy Copei no tiene diputados principales en la Asamblea Nacional, solo suplentes, los cuales se ganaron ese derecho por haber sido electos en las primarias de la Unidad, en contra de la voluntad de la directiva impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia el 30 de julio de 2015, los cuales llegaron a esos puestos por la simple solicitud a la Sala Constitucional de que los colocaran en la dirección del partido; unos perfectos desconocidos sin raigambre; que no antagonizan al gobierno, y que la Mesa de la Unidad no ha aceptado ni nunca lo hará.

Un partido que llegó a ser mayoría en nuestro país, que manifiesta una inclinación por los valores cristianos, sin ser un partido confesional;que se apoya en la doctrina social de la Iglesia;que se ha opuesto a las barbaridades cometidas por el socialismo del siglo XXI; hoy está postrado, sin facultades para postular ante el Consejo Nacional Electoral –solo los impuestos pueden postular-, con una tarjeta entregada al oficialismo, en el que la gran masa de sus seguidores no está segura de poder participar bajo esa tarjetaen las elecciones a gobernadores y legisladores, por tenerla secuestrada y sumisa a Diosdado Cabello.

Copei pudo ser la cuarta fuerza en la Asamblea Nacional y terminó casi sin nada por el temor que los postulados de Copei fuerancontrolados por los seguidores del oficialismo, que pudiera romper la unidad de la oposición y cambiar a los diputados postulados por partidarios del chavismo; eso fue lo que provocó la expulsión temporal de Copei de la Mesa de la Unidad.

Los partidos buscan sumar afiliados, seguidores, adherentes a sus ideas, pero la directiva impuesta en Copei –noelecta-, se da el lujo de expulsar a dirigentes reconocidos, de comprobada participación democrática, para que no puedan participar en unas amañadas elecciones internas que, para colmo, fueron suspendidas por el proceso de relegitimación de los afiliados de todos los partidos forzado por el gobierno, a través de sus verdugos en el TSJ; y que lamentablemente, la junta ad-hoc no tiene el músculo operativo para reunir las firmas suficientes para mantener la vigencia del partido. Esta operación de expulsión de dirigentes fue hecha por funcionarios partidistas, algunos retirados de la actividad hace muchos años, y otros que se mantuvieron haciendo negocios con el Estado. Todoslos partidos buscan sumar, menos la directiva impuesta,que se solaza disminuyendo a sus referentes socialcristianos.

Nicolás dijo que un partido de oposición se iba al gobierno, aunque no se podía estar refiriendo a Copei, ya que la directiva ad-hoc no mueve a nadie, no personifica al sentimiento socialcristiano, por eso es que Nicolás tenía que estar hablando de otro partido, por ahí estamos tranquilos.

La dirigencia legítima de Copei estuvo buscando arreglos, se desgastó en interminables reuniones, intentó un diálogo en el que le aplicaron las mismas estrategias que el chavismo utilizó con la MUD. La junta ad-hoc ofreció participar en unas elecciones internas, obtuvocargos en la Comisión Electoral Nacional, aceptó parcialmente las directivas de los estados, para luego retirarse del diálogo, no presentarse en las elecciones; intervenir a las regiones sin otorgarles derecho a la defensa; y lograr de la Sala Constitucional una sentencia que anuló las elecciones para complacer a los escogidos del gobierno.

El pensamiento socialcristiano no puede quedar sin encarnación en el país, los valores que escogimos tienen que serrespaldados, necesitamos participar y medirnos; buscar alianzas con otros partidos que nos permita, en el marco de la unidad, llevar a los mejores candidatos a parlamentario en los Consejos Legislativos; y, quien sabe, hasta tener candidatos a gobernador. Actualmente el verdadero Copei no puedepostularcon la tarjeta verde de toda la vida por estar secuestrada.Siqueremos sobrevivir como organización política, y si aspiramos a que la historia de Copei no se pierda en manos de esos corsarios delapolítica,hay que hacer el mejor esfuerzo para mantener vigente la idea de la eminente dignidad de la persona humana, para llevarle a nuestro país el mensaje de esperanza, oponerse al control absoluto del ejercicio del poder público,y de ser una opción real de poder en el futuro.

Hayque tener cuidado con una supuesta tercera vía propuesta para cambiar el estado actual de cosas en Copei, ya que convive con el chavismo impuesto y aspira a mantener sus cuotas de poder regionales, independientemente de lo que pase en el partido; una tercera vía de caudillos que juegan a estar bien con todos, sin comprometerse con nadie.

Dentro de poco el país se enterará de los esfuerzos para salir del Tribunal Supremo de Justicia, paralograr la unión y solventar la crisis interna; de las soluciones que se están manejando para que la Democracia Cristiana pueda participar en las próximas elecciones y alcance la representación regional que se merezca, acompañando a la Unidad. Por lo pronto, seguimos denunciando esta tiranía que tanto daño hace

Por la justicia social –como virtud moral orientada a dar a cada quien lo que le corresponde- en una Venezuela mejor.

DC / Jesús Rangel Rachadell / Abogado – Profesor / @rangelrachadell