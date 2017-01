7 mentiras sexuales que todo hombre dice

1. “Hace como seis meses…”

Seguro alguna vez lo escuchaste decir que la última vez que se hizo exámenes para descartar enfermedades sexuales fue hace seis meses. La realidad es muy distinta a lo que te dijo.

No es que no le importe o que te quiera mentir, simplemente esos exámenes tienen mucho tiempo más de lo que piensas y obviamente no le conviene decírtelo. Por si las dudas, pídele los papeles para que estés segura.

2. “Tú das los mejores blowjobs”

Esto es únicamente para no ofenderte. No importa qué técnica uses, probablemente crees que eres buenísima en el arte del sexo oral. Sin embargo, es muy probable que aunque seas muy buena, no sea nada del otro mundo.

La mayoría de nosotras tenemos tanto miedo a experimentar que al momento de hacer sexo oral no es nada que no hayan experimentado antes. Pero tranquila, el simple hecho de tener su pene dentro de tu boca, ya es lo mejor de su día.

3. “No puedo hacerlo otra vez ahorita”

Si estás dentro de una relación larga y tu chico te dice esto, es porque te está diciendo la verdad 100%.

Sin embargo, si es un encuentro sexual, principalmente en las primeras veces, significa lo siguiente: Él no puede esperar a que este encuentro termine, esta experiencia sólo le sirvió para eyacular y no desea nada serio contigo.

4. “No puedo venirme con condón”

Sí puede. Es un hecho que absolutamente todos los hombres pueden venirse con un condón.

Él sólo te está diciendo eso porque por alguna razón piensa que le darás más prioridad a su deseo de tener sexo que protección que a tu propia seguridad. ¡No caigas!

5. “Siempre uso protección”

Si un hombre te está convenciendo para tener sexo sin protección con él bajo el terrible y patético argumento de que “él siempre usa protección”, definitivamente deberías confiar en tu sentido común y decirle que no.

¿Sabes que le dice lo mismo a todas las demás?

6. “Un par de veces a la semana”

Puedes tener la seguridad de que todos los hombres menores de 45 años se masturban mínimo una vez al día.

Sin embargo, al preguntar, jamás tendrás la respuesta a esta atrevida pregunta, por lo que te dirán que no se acuerdan, pero probablemente una o dos veces a la semana.

7. “Esto nunca me había pasado”

No podemos saber con seguridad por qué los hombres de vez en cuando no pueden tener una erección. Sin embargo, siempre dirán que es la primera vez que les pasa.

