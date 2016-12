Tips para un maquillaje perfecto para fin de año

Si lo que quieres es deslumbrar la noche de año nuevo, no te pierdas los siguientes tips donde te presentamos los mejores consejos para que tu maquillaje sea un acierto. ¡Anótalos!

La noche de año nuevo no es cualquier celebración, el año que llega debe encontrarnos con el mejor look y con una actitud radiante. Para eso, un maquillaje acertado es fundamental. Un error en el maquillaje puede estropear tu look incluso con el mejor de los vestidos. Para que este no sea tu caso, no te pierdas las últimas tendencias en maquillaje.

Los consejos básicos son en primer lugar, procurar dormir lo suficiente la noche anterior, de modo de tener un rostro descansado la noche del 31 de diciembre, evitando las ojeras y bolsas en los ojos. En segundo lugar, antes de maquillarte, lava bien tu rostro, de modo de quitar las impurezas y suciedad del día y aplícate luego una crema humectante y sobre ella una base neutra de larga duración. Ahora ya estás lista para ponerle color a tus facciones.

Los labios

Todas las marcas de moda coinciden en lo mismo: los labios deben ir rojo pasión. El objetivo es que tu boca sea un arma de seducción y tentación esa noche, de modo de atraer las miradas del sexo opuesto desde el primer día del año. Combina los labios rojos con un toque sutil de color en los pómulos.

La mirada

Tus ojos no pueden pasar desapercibidos la noche de año nuevo. Necesitas destacar tus pestañas y párpados. Aplícate una máscara de pestañas XL, que alargue y encrespe tus pestañas al máximo. Luego apuesta por sombras muy neutras en el párpado, combinadas con un delineador que resalte tus ojos. Recuerda que tus labios van de rojo, por lo que no puedes exagerar con el color de los ojos.

El rostro

El rostro debe lucir terso y parejo. Para ello debes escoger la base adecuada. Nunca te apliques una base más oscura que tu tono de piel, sino que al contrario, escoge una base un tono más claro que tu tez, esto te dará el efecto de un rostro como recién lavado. Procura elegir una base de larga duración, que se mantenga intacta por horas, recuerda que la noche es larga…

DC/Agencias