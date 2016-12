Real Madrid acaparó los premios Globe Soccer

Real Madrid sigue acaparando galardones en este final de 2016 en reconocimiento a una gran temporada en la que se consagró campeón de la Liga de Campeones por vez número once, a demás de obtener la Supercopa de Europa y, recientemente, el Mundial de Clubes.

Esta vez fue en la gala de los premios Globe Soccer, que se realizó en Dubai, bajo un ambiente de mucho lujo. Los merengues se llevaron a casa tres de los principales galardones de la velada, dejando en claro que su espectacular 2016 será recordad por largo tiempo.

Cristiano Ronaldo, quien recibió el Balón de Oro hace un par de semanas, se consagró como “Mejor Jugador del Año”, por cuarta vez en su carrera. El astro luso no pudo estar presente en la ceremonia, ya que Real Madrid volvió a los entrenamientos el día de hoy, pero dejó un mensaje de agradecimiento a través de una video llamada.

Por su parte, Real Madrid se alzó como el “Mejor Equipo” y Florentino Pérez, quien si asistió a la gala, como “Mejor Presidente del Año”. Así el Madrid cierra una temporada increíble y ya se prepara para un 2017 lleno de nuevas exigencias.

'Best President of the Year'#GlobeSoccer Award goes to Florentino Perez of #RealMadrid — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2016

'Best Player of the Year' goes to @Cristiano Ronaldo! — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2016

DC/M