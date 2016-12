Rainyel se estrena como solista con el tema “Dile”

Después de ser parte del dúo Raciel y Rainyel este último decidió alcanzar el estrellato en solitario, y hasta el momento, según el artista en una entrevista en exclusiva con Diario contraste, todo le ha ido bien.

Rainyel se despidió de la música cantando reggaetón hace un año, pero no perdió el tiempo para componer y cantar.

Esta vez dio un giro de 360 grados y es la influencia de los sencillos que ha lanzado, y que hoy precisamente, Rainyel muestra a través de las redes sociales su primer tema como solista titulado Dile.

Siendo este un tema muy pegajoso y bailable, con una lirica muy llamativa siendo este producido por Infinity music productores colombianos del cantante J-Balvin.

Este sencillo será parte de su primer disco, que se llamara Frecuencia, y que se lanzará en Septiembre del próximo año

Rainyel confiesa que el nombre del disco refleja lo que para él es una nueva oportunidad para seguir cantando, además comparte que está muy contento con los resultados porque es dedicado a las chicas que se sienten únicas.

En este nuevo disco, se enfatizara en géneros tales como reggaetón, merengue y R&B

El vídeo del sencillo Dile será realizado en Caracas, y está cargado de coreografías y escenas que sin lugar a dudas pondrá a bailar a todas las seguidoras de Rainyel, que promete que pronto estará de gira por varias ciudades de Venezuela.

SU CARRERA ES UNA BENDICIÓN

Rainyel Os es el nombre real de este artista, que hoy radica en Caracas para iniciar su carrera musical como solista.

Rainyel tiene 22 años y se considera hogareño, alegre, muy trabajador, a veces psicólogo, pero sobre todo reconoce que sin Dios no podría haber alcanzado tanto éxito.

“Mi amor por Dios es genuino. Me trajo paz y cambió mi vida en todo los aspectos: con mi familia, la carrera, y cambió mi perspectiva de ver la vida”,

Para RAINYEL dejar el dúo ya estaba planificado, ambos artistas decidieron aventurarse como solista, aunque el proceso no ha sido fácil “porque ahora el ciento por ciento de las exigencias recaen en uno mismo, y es por eso que como artista he crecido y madurado”.

Además “aprendí a ser humilde pero desde una perspectiva de aquella persona que se deja enseñar para aprender de otros”.

Durante la entrevista él agradeció al público en general por su apoyo e invitó a sus seguidores a buscarlo en Facebook y Twitter como: iRainyel.