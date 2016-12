Programa 5 Reformas, la Gran devolución. Por Albert Geovo (@aegeovo)

Hay un programa, existe una hoja de ruta para el desarrollo de la región latinoamericana, así como existe un programa de deformaciones de la democracia, como las medidas establecidas en el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, de igual forma existe un programa que contrarresta esas medida para sacar de forma rápida y sencilla a los países del atraso que los ha llevado, bien sea el comunismo en su fase más dura, o el socialismo en su proceso más light o moderado.

A éste programa, el profesor Alberto Mansueti lo ha bautizado con el nombre: las 5 reformas, ya que son 5 medidas propiamente constituidas, en las que han participado estudiantes, académicos, teóricos e investigadores, que a través del estudio, experiencia y recorrido por las diferentes naciones de la región latinoamericana y del mundo han constatado que si es posible catapultar las naciones al desarrollo que llevan décadas esperando los ciudadanos que suceda. ¿Y Por qué no ha sucedido? esa es la pregunta obligada.

Las respuesta las encontramos que para Latinoamérica como ya se ha escrito en temas anteriores, ha conocido la democracia de forma doblegada al estatismo, a esa idea retrograda del Estado amo, con el triunfo del comunismo en Europa en la 2da guerra mundial contra el nacional socialismo, y a pesar que los partidos que han tenido más fuerza son los que representan a la Social Democracia y la Democracia Cristiana en Latinoamérica , estos no han logrado aun zafarse de los orígenes de la izquierda, de sus principios, a los que se suscriben. Esta es una tarea y un desafío que hoy enfrentan dentro de sus reconocidos movimientos y partidos políticos que aún no logran arreglar.

¿Por qué no lo han logrado arreglar? Las respuesta son varias dentro de las más conocidas, está que se esgrime que el pueblo no está preparado para ése salto del pensamiento, otra respuesta sería que si en sus orígenes son de la izquierda y en sus estatutos está establecido eso, no podría de la noche a la mañana decir e implementar medidas que desdigan sus fundamentos, otra respuesta sería de orden de cultura política, los miembros de la directiva de los partidos y la sociedad en general, no poseen los valores intrínsecos de la democracia moderna de bases capitalista, porque en las universidades no se enseña o no se hace énfasis, sobre las bases de la Democracia moderna, sino sobre los pilares del presidencialismo, la economía planificada desde el órgano del Estado centralista y la equitativa distribución de la riqueza, entre otras cosas más, otra sería que los financistas y directivos de los partidos políticos, persiguen el mismo cumulo de poder casi absoluto que el partido de gobierno, en fin razones serán más de una decena y todas comprensible, mas todas traen una visión sesgada del desarrollo de las naciones.

Por otro lado, hoy por hoy se maneja la tesis, la idea que en la sociedad está ganando la apatía, la anomia, pero cuando se observa el hecho, se da cuenta el observador, que muchas veces esa apatía viene con una gran carga de vanidad, orgullo y petulancia, además del sentimiento del elemento miedo que embarga la sociedad para emitir un juicio de valor de lo que sucede en el país y tomar las acciones necesarias para salir del mismo caos donde se encuentra la nación.

Es por ello que se hace necesario rectificar las medidas socialistas establecidas en el manifiesto comunista y que a pesar que los más estudiosos nieguen que se esté llevando a cabo, son las que se vienen aplicando en el caso venezolano en las últimas dos décadas e incluso desde el triunfo de la democracia y derrocamiento del Dictador Pérez Jimenez, de forma gradual y sigilosa pero con precisión, a continuación se van a mencionar de manera textual, para que el ávido lector las pueda constatar por sí mismo que son una realidad.

Si bien es cierto que en el manifiesto comunista se arguye que el proletario debe vender la fuerza de trabajo por hora y que está en una fase superior a la del esclavo por esta condición, también se deja asentado que “el proletario sólo puede liberarse suprimiendo toda la propiedad privada en general”. Cita textual del Manifiesto Comunista.

“ la administración de la industria y de todas las ramas de la producción en general dejará de pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto, las ramas de la producción pasarán a manos de toda la sociedad, es decir, serán administradas en beneficio de toda la sociedad, con arreglo a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, el nuevo orden social suprimirá la competencia y la sustituirá con la asociación”. Cita textual del Manifiesto Comunista.

El trasfondo de esto es que un órgano central, entiéndase Estado, domina, administra y controla todos los medios de producción, e irónicamente el proletario pasa a ser un esclavo en el Nuevo Orden Social.

El en Manifiesto Comunista se deja por sentado la supresión de forma gradual de la propiedad privada, de forma pacífica en el mejor de los términos, pero de cualquier forma hay que suprimirla.

El objetivo es suprimir la Libre Competencia e instaurar una economía colectiva supeditada por un órgano central. A continuación se va trascribir de forma textual todo el apartado del manifiesto comunista sobre las medidas a implementar.

“La democracia sería absolutamente inútil para el proletariado si no la utilizara inmediatamente como medio para llevar a cabo amplias medidas que atentasen directamente contra la propiedad privada y asegurasen la existencia del proletariado. Las medidas más importantes, que dimanan necesariamente de las condiciones actuales, son:

1) Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo, el alto impuesto sobre las herencias, la abolición del derecho de herencia en las líneas laterales (hermanos, sobrinos, etc.), préstamos forzosos, etc.

2) Expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, propietarios de ferrocarriles y buques, parcialmente con ayuda de la competencia por parte de la industria estatal y, parcialmente de modo directo, con indemnización en asignados.

3) Confiscación de los bienes de todos los emigrados y de los rebeldes contra la mayoría del pueblo.

4) Organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, fábricas y talleres nacionales, con lo cual se eliminará la competencia entre los obreros, y los fabricantes que queden, tendrán que pagar salarios tan altos como el Estado.

5) Igual deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la sociedad hasta la supresión completa de la propiedad privada. Formación de ejércitos industriales, sobre todo para la agricultura.

6) Centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado a través del Banco Nacional, con capital del Estado. Cierre de todos los bancos privados.

7) Aumento del número de fábricas, talleres, ferrocarriles y buques nacionales, cultivo de todas las tierras que están sin labrar y mejoramiento del cultivo de las demás tierras en consonancia con el aumento de los capitales y del número de obreros de que dispone la nación.

8) Educación de todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado, desde el momento en que puedan prescindir del cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril.

9) Construcción de grandes palacios en las fincas del Estado para que sirvan de vivienda a las comunas de ciudadanos que trabajen en la industria y la agricultura y unan las ventajas de la vida en la ciudad y en el campo, evitando así el carácter unilateral y los defectos de la una y la otra.

10) Destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal construidos.

11) Igualdad de derecho de herencia para los hijos legítimos y los naturales.

12) Concentración de todos los medios de transporte en manos de la nación. Por supuesto, todas estas medidas no podrán ser llevadas a la práctica de golpe. Pero cada una entraña necesariamente la siguiente.

Una vez emprendido el primer ataque radical contra la propiedad privada, el proletariado se verá obligado a seguir siempre adelante y a concentrar más y más en las manos del Estado todo el capital, toda la agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el cambio.

Este es el objetivo a que conducen las medidas mencionadas. Ellas serán aplicables y surtirán su efecto centralizador exactamente en el mismo grado en que el trabajo del proletariado multiplique las fuerzas productivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la producción y todo el cambio estén concentrados en las manos de la nación, la propiedad privada dejará de existir de por sí, el dinero se hará superfluo, la producción aumentará y los hombres cambiarán tanto que se podrán suprimir también las últimas formas de relaciones de la vieja sociedad. XIX. ¿Es posible esta revolución en un solo país? No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del globo 120 terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del otro”. Citas textual del Manifiesto Comunista.

A continuación se mencionará las medidas del Centro del Liberalismo Clásico que junto al Foro Liberal de América Latina han denominado 5 Reformas para la Gran Devolución de la mano a los temas de autonomía municipal, dándole poder a los municipios entregándole poder a las personas, con las 3 propuestas federalistas son el plan para catapultar las naciones de américa latina al desarrollo, a través de las 5 reformas, enmarcadas dentro de la Constitución, con un gobierno fuerte en seguridad y justicia, pero limitado en atribuciones de corte parlamentario, restituyendo el patrón oro, tal como era en un principio de las Repúblicas Regidas por la ley, tal como los concibieron todos los independentistas de América, desde la revolución de las 13 colonias forjadas por Tomas Jefferson, Bolívar y San Martin en la Argentina.

El Plan de la Gran Devolución de las 5 reformas son estas:

1.- En lo Político: Limitar el presupuesto del Estado según sus tres funciones propias y originarias del Estado, seguridad, administración de Justicia y Obras de Infraestructura

2.- Jubilaciones y Pensiones dignas con Seguro Social Eficiente sin burocracia, y en competencia, con bonos para los más pobres, dejarlas en manos de los administradores de fondos, donde cada quien elija libremente la caja o fondo provisional de su preferencia.

3.- En los Económico: Privatizar y desreglamentar las actividades económicas y dejarlas a cargo de los trabajadores, empresarios y gerentes, ahorristas e inversionistas.

4.- Educación: Privatizar las instituciones y dejarlas en manos de los maestros, para que la gente pueda escoger el Centro de Educación con los métodos y contenidos de preferencia de ellos o sus representantes. Plenamente libre, Con Boucher o bonos para los más pobres.

5.- Medica: (Salud) poner los centros de salud pública en manos de los médicos, profesionales y administradores de los centros de Salud, y que estos compitan al igual que en la Educación, en calidad, variedad y precios, para que los clientes elijan el Hospital o Clínica de su preferencia, con bonos para asistir a los más pobres. Sistema similar a través de la oficina social existe en Suiza, donde todas las personas están aseguradas, y están en la obligación de pagar un seguro mensual que cubre totalidad de sus intervenciones, y lo que no cubre y las personas no puedan pagar, intervienen las organizaciones de ayuda humanitaria, ONG, empresa privada o Estado con el objetivo de que nadie se quede sin asistencia médica en todos sus niveles, al igual pasará con la educación.

Este plan ha de llevarse de la mano con un “ federalismo que busque la máxima descentralización del poder: es una de las vías para el logro de un Gobierno “limitado”. Por el contrario, el estatismo y el socialismo son anti-federales: persiguen fantasiosas utopías de reforma social y “redistribuir la riqueza”; por eso buscan por todos los medios aumentar el poder gubernamental, su concentración y centralización. Y suprimen de las Constituciones y leyes las instituciones federales y municipalistas, o las hacen letra muerta, como en América latina ”. Cita textual de Alberto Mansueti sobre los 3 federalismo, e invito a los estimados lectores a leer el texo.

1.- Federalismo legal. La “autonomía”: capacidad de cada entidad federal para darse leyes propias, al menos en materias como por ej. actividades económicas, laborales, educativas, o procedimientos judiciales ante los tribunales. Y la capacidad para no aceptar la vigencia de leyes nacionales en su jurisdicción; el poder de decretarlas no aplicables, en base a fundadas razones. En los países anglosajones esta institución es el “derecho de nulificación”. Y en la vieja tradición hispana era el “pase foral”: la autoridad local podía conceder el “pase” a una ley o decreto procedente de la capital del país, o negarlo, con aquel célebre “se acata pero no se cumple”.

2.- Federalismo funcional. La “autarquía”: capacidad de cada entidad federal para darse Gobierno propio, a cargo de las tres funciones estatales de seguridad, justicia, e infraestructura física, en carácter de primera instancia, a nivel local. Y para escoger además a sus propias autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales. ¿Existe hoy esa capacidad? Sí, en el papel, y muy retaceada: las competencias han sido severamente reducidas, en provecho del Gobierno nacional, llamado “central”, lo que es muy indicativo del centralismo imperante.

Cuando hay federalismo real, y de verdad existen autonomía y autarquía, los autores liberales señalan la “competencia de instituciones y gobiernos”: las gentes pueden libremente escoger en cuál territorio o jurisdicción van a vivir, trabajar, casarse, educar a sus hijos, instalar sus residencias permanentes o temporales, consultorios profesionales, escuelas, negocios y empresas, o celebrar sus acuerdos, guardar su dinero, jubilarse, pagar sus impuestos, y resolver sus pleitos y litigios.

Pero no es novedad. No es un invento “teórico” de los “extremistas liberales”; eso había en la España de las tres culturas, en los cantones suizos, en Holanda y las otras “Provincias Unidas” de los Países Bajos, y en EE.UU. cuando la Independencia. ¡Y funcionaba! Algunos resabios o recuerdos de estas instituciones quedan todavía, aunque muy disminuidas, incluso en países socialistas como Canadá.

3.- Federalismo fiscal. Proponemos el “impuesto de las tres U”: Único, Uniforme y Universal; en sustitución de todos los que hoy nos agobian, para sostener financieramente las tres funciones estatales propias, en los tres niveles de Gobierno; no para “redistribuir la riqueza”, alimentar el Welfare State (Estado de bienestar), o para otros fines ajenos a la fiscalidad, por ej. “contracíclicos”, como dicen los keynesianos. Y que este impuesto sea cobrado por los municipios; y que ellos acuerden con los gobiernos regionales, y con el gobierno nacional, una participación en lo recaudado, según los servicios en cada nivel, y las respectivas facultades, responsabilidades y competencias.

Ese es un sistema de Gobierno “civil” o político según el Liberalismo Clásico: racional, justo, honesto, eficiente, económico, y respetuoso de todas las libertades.

Hay que cambiar el sistema; ¡y urgente!” Citas Textuales de los Postulados del Centro de Liberalismo Clásico por el Profesor Alberto Mansueti.

DC / Albert Geovo / Abogado, Maestrando Ciencias Políticas / [email protected] / @aegeovo