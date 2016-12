Paquete hallado en la Trump Tower resultó ser una bolsa con juguetes

El vestíbulo de Trump Tower fue evacuado este martes por la policía, mientras investigaban el reporte de un paquete sospechoso.

Minutos después, las autoridades informaron que se trataba de una bolsa con juguetes.

El video publicado en Twitter por una persona que se encontraba en el lugar muestra a algunas personas apresurándose para salir por las puertas del vestíbulo.

El presidente electo, Donald Trump, vive en el rascacielos, donde también se ubican sus oficinas. Sin embargo, actualmente se encuentra en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Reports of an evacuation at Trump Tower. Another drill? pic.twitter.com/7HzGulRc0H

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) December 27, 2016