El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba manifestó este lunes que “no habrá interlocución directa entre gobierno y MUD, hasta que se cumplan las exigencias” hechas por la coalición opositora.

Al ofrecer una rueda de prensa para pronunciarse en torno a las declaraciones recientes del Vaticano este fin de semana, Torrealba indicó que “la respuesta del gobierno a la carta del Vaticano fue grosera e insolente” y la calificaron como un ‘ultimátum´.

“No puede haber diálogo hasta que se satisfagan demandas del Vaticano al gobierno”, acotó.

Recordó que “el 24 de diciembre respondimos la Carta de Monseñor Parolín al gobierno” y “tras la carta esperamos una rectificación, pero más bien los problemas se agravaron”.

“Esperábamos que carta de Monseñor Parolín cambiara situación del país”, pero “la respuesta del gobierno a carta de Vaticano fue grosera e insolente”, dijo.

Señaló que en “la segunda quincena de diciembre el gobierno tomó medidas económicas disparatadas”.

Recordó que parte de los acuerdos que debían cumplirse antes del 6 de diciembre incluían la implementación de canales para el abastecimiento de comida y medicinas, un acuerdo para el calendario electoral, la restitución de la Asamblea Nacional y acelerar el proceso para la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados.

“El representante del papa dice que sí se plantearon y que los compromisos no han sido cumplidos”, manifestó.

Sentenció además que si para el 13 de enero no se cumplen los compromisos, no habrá condiciones para el diálogo directo.

“Es importante que todos los facilitadores se hagan presentes para verificar y presionar desde el terreno que no se han cumplido las peticiones”, acotó.

DC|Globovisión