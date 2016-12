Mujer emborracha a hombre y luego intenta obligarlo a que le haga sexo oral en la calle

Tal parece que los videos con escenas candentes y que suceden a plena luz del día se han convertido en los más populares de la red y es que los protagonistas, además de ser muy atrevidos, son muy ocurrentes.

El más reciente clip que circula en la plataforma LiveLeak, muestra a una mujer y a un hombre en las calles de Rusia. Ella se encuentra en esta de ebriedad y le invita a su compañero una copa para que animarlo, pues ya tenía en mente algo preparado.

El hombre, quien al parecer también se encontraba en mal estado, se niega a beber del vaso, pero la chica comienza a ponerse impertinente, mientras un usuario capta este momento que ocurrió en plena calle.

Al final, la mujer no soporta que el caballero no le haga caso y cuando las cosas parecían calmarse, se levanta, se despoja de la ropa íntima e intenta obligarlo a que le haga sexo oral, mientras él se resiste. Al ver que no logró su cometido sólo opta por darle una patada en la cara al hombre.



DC|TVN