Muere trágicamente cumpliendo su sueño al conocer por primera vez la nieve

Un adolescente cayó de un tobogan congelado a 10 metros de altura. Lo que parecían unas divertidas vacaciones en Wisconsin, terminaron en tragedia para un adolescente de Florida, que nunca había visto la nieve y tras ir a cumplir su sueño, lo único que se encontró fue a ala muerte.

El parque acuático de de ‘Mt. Olympus’ permanece cerrado durante el invierno, sin embargo, el ahora difunto, Addison Reed Williams, su hermano y su primo, se saltaron la cerca y entraron al área restringida con sus trineos.

Addison, extasiado por hacer su sueño realidad, subió a uno de los toboganes más altos del parque a bordo de su trineo, mientras su hermano y primo le advertían de lo riesgoso y lo peligroso que podría resultar.

Sin más, el joven de 16 años subió hasta la cima pero todo comenzó a tornarse peligroso cuando su trineo se atoró y en un intento por zafarse el adolescente cayó desde 10 metros de altura hasta el piso.

Los cuerpos de rescate llegaron a la escena y fueron capaces de revivir Williams, pero más tarde murió. Ahora, su primo ha creado una cuente de ‘GoFundMe’ para cubrir los gastos funerarios y hacer que su cuerpo regrese a su casa en Florida.

#UPDATE: Teen who died in fall from Mt. Olympus water slide in Wisconsin Dells identified as Addison Williams: https://t.co/EEzYNri9qe pic.twitter.com/C8yyw6NSd9

— TODAY'S TMJ4 (@tmj4) December 23, 2016