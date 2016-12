Metro de Caracas tendrá horario especial el 25 de diciembre y 1° de enero

El Metro de Caracas y de Los Teques con motivo de las festividades decembrinas, este 25 de diciembre y 1º de enero de 2017, estableció que el horario de inicio de operaciones no será a las 5:30 de la mañana sino a las 8:00 am; sin embargo, la hora de cierre no fue modificada por lo que se mantendrá hasta las 11:00 de la noche.

Este horario especial garantizará la movilización de los usuarios en estas fechas para que puedan llegar a sus hogares a festejar junto a sus familiares y amigos.

Durante estas festividades estarán desplegados los guardias patrimoniales de la compañía junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía de Guaicaipuro en todas las estaciones, a fin de garantizar la seguridad de quienes se trasladan por el sistema.

